預告停砍年金修法最快12日三讀 翁曉玲：民進黨公教改革工程失敗

國民黨立委翁曉玲。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨在這個立法院會期將「停砍公教退休金」列為這會期的重要法案，國民黨立委翁曉玲於臉書發文預告，她今天主持相關修法草案的朝野黨團協商後，最快在12月12日之後，就可在立法院院會表決，以完成三讀程序，但這次修法沒有所謂恢復優惠存款18％問題，也沒有要將退休金所得替代率回復到7年前的水準，只是讓往後的4年，退休金不再遞減縮水。

翁曉玲表示，停砍公教退休金法案是國民黨這會期的第一優先法案，攸關廣大現職和退職公教人員的權益和生計問題，她擔任這個會期的司法及法制委員會召委，更是絲毫不敢有任何懈怠 ，絕對全力以赴，與國民黨團力拼修法三讀通過，捍衛軍公教尊嚴與權益。

翁曉玲說明，這次停砍公教退休金的修法重點在於，一、退休金所得替代率自2024年或2025年停止逐年遞減；二、退休金按消費者物價指數CPI累計成長率調整。

翁曉玲表示，上個立法院會期《公務人員退休撫卹法》的修法程序先起跑，這會期則加速教師退休金停砍修法程序，首先在10月23日召開《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修法公聽會，邀請各界專家學者表達正反不同的意見，焦點包括所得替代率、退休金調整與教育現場教師年齡老化等議題，提供修法參考；接著在11月5日與6日於司委會排審相關修法草案版本並送出委員會；11月11日交付協商後啟動協商程序，不論協商是否有結論，在超過一個月協商冷凍期，也就是最快在12月12日之後，就可在立法院院會表決，以完成三讀程序。

翁曉玲認為，2018年的軍公教退休金改革，公教人員的退休金所得替代率將連續10年，每年遞減1.5％，總共調降15％，從原本最高75％、最低45％，調降到最高60％、最低30％為止，而且也將退休金計算的基礎，從退職前本俸平均5年 ，降到平均15年作為記算標準， 大幅拉低退休金。7年前的蔡英文政府強行實施霸凌剝削軍公教退休法案，是對軍公教不仁不義。

翁曉玲批評，不當的公教退休金改革的後遺症，就是越來越多優秀人才不願投入公職、教職，公務員和教師報考人數暴跌，政府機關缺額嚴重，學校找不到老師，人力流失的問題更加嚴重，民進黨政府的無良公教退撫改革，把政府人力推向懸崖，民進黨公教退撫制度的改革，是個失敗的改革工程。

另就民進黨政府指責，公教退撫基金會恐因此破產。翁曉玲主張，這種說法就是個假議題， 政府依法對退撫基金負有最後支付責任，所以退撫基金不會破產，也不可能破產，如果有出現缺口，政府應當編列預算補足虧損，這是政府作為雇主不可推卸的責任，怎可轉嫁到公教員工的身上。

