預告參戰？李四川曬內湖夜櫻照 突喊「我住新北」：希望是更有花的城市

記者劉秀敏／台北報導

台北市副市長李四川披藍袍參選新北市長呼聲高。（圖／翻攝畫面）

新北市長侯友宜今年底屆滿卸任，民進黨早已拍板徵召立委蘇巧慧出戰，民眾黨主席黃國昌在卸任立委後，也預計在2月1日成立競選總部，國民黨卻仍未決定是由台北市副市長李四川還是新北市副市長劉和然出戰。不過，李四川今（31）日中午分享內湖樂活公園夜櫻照，卻突然提及對新北市的未來期望，外界也聯想是否預告將參戰新北市長。

李四川今日中午發文表示，「有花的城市，才有品味」，內湖樂活公園夜櫻季已開始，櫻花雖然只開了兩成，但花蕾飽滿，春節前滿開，一定美艷，請大家搭捷運來賞夜櫻。

廣告 廣告

看似宣傳北市賞櫻活動的文章，李四川卻在文末卻突然來了一句：「我住在新北市，希望那裡也會是一個更有花的城市。」引發聯想。

2026新北市長選舉，民進黨在11月即拍板徵召蘇巧慧出戰，蘇巧慧近幾個月跑遍新北各行政區爭取市民認同，近來幾份民調數字也不斷拉近與李四川的差距；表態參戰的黃國昌，則在立委卸任的同時，宣布成立競選總部。而在國民黨方面，原本傳出李四川、劉和然將於一月底見面協調，卻遲遲無下文，國民黨副主席李乾龍近日則透露，農曆年前一定有好消息。

更多三立新聞網報導

時事焦點／新竹染黑掀風暴、宜蘭工程未爆彈 藍執政縣市提名陷亂流

新北三腳督成形？八炯預言「黃國昌一定退選」 曝他最終目的

藍營新北市長人選未定！李乾龍曝侯友宜稱「免煩惱」：農曆年前有好消息

新北民調三腳督「極小差距」 他斷言1情況：李四川選情恐崩

