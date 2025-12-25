預告官員「落馬」潮？ 習近平：2026更高標準從嚴治黨

中共總書記習近平。新華社



中共中央政治局今日（12/25）舉行會議，聽取中央紀委、國家監委工作匯報，研究部署2026年黨風廉政建設和反腐敗工作，強調2026年要以「更高標準」、「更實舉措」，推進全面「從嚴治黨」，似乎預告明年官員「落馬」人數只會更多、不會更少。

據中國官媒新華社消息，中共總書記習近平主持此次會議。會議強調，2026年，各級紀檢監察機關要以更高標準、更實舉措，推進全面從嚴治黨，為「十五五」時期經濟社會發展提供堅強保障。

所謂「十五五」規劃，即中國2026年至2030年實行的第15個五年規劃。會議指出，要圍繞實現「十五五」時期目標任務做深做實政治監督，推動黨員、幹部樹立和踐行正確政績觀，把中共中央重大決策部署落到實處。

會議表示，要把權力關進「制度籠子」，強化監督執紀問責，切實增強制度執行力。要堅定不移推進反腐敗鬥爭，一步不停歇、半步不退讓，深化標本兼治，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，不斷增強治理腐敗綜合效能。

中共近期持續打貪反腐。中國全國政協主席會議24日審議通過撤銷曹建國等8名委員資格，這也代表他們涉及嚴重違紀違法被查「落馬」，其中多人是軍工、能源系統的高官，此前突然去職後未再公開露面。

另，在解放軍高層反腐升級的大背景下，中央軍委22日今年首度舉行晉升上將軍銜儀式。但香港《星島日報》24日刊文稱，從央視新聞聯播的畫面所見，除了兩名新上將，僅有4名上將參加這次晉銜儀式。

文章表示，上次晉升上將軍銜儀式是去年底，大約20名上將出席，一年時間之內，有16名上將「無法」出席晉銜儀式，「亦可窺視軍隊高層反腐力度之大」。總兵力有200萬的解放軍，本來應該大約有40名現役上將，現在卻只有6名，「堪稱奇觀」。

