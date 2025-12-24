預告攻擊39個捷運站！留言「下個張文會出現」桃園男被拘 桃檢火速起訴

記者羅欣怡／桃園報導

桃園林男在網路預測39捷運站會成為攻擊目標遭逮。（圖／翻攝畫面）

台北捷運以及中山站商圈，19日發生攻擊事件，造成4死11傷的悲劇，其中一名死者就是犯案的27歲張文。整起事件全台人心惶惶，但仍有網友在網路不當發言。桃園32歲林姓男子，21日在臉書和Threads上發文「下一個張文，會出現」，還寫下39個下次攻擊的地點，林口警方將林男拘提到案，林男辯稱「好玩亂寫」，桃檢今（24日）火速起訴，並建請法院從重量刑。

檢方指出，被告林男於114年12月21日晚間8時許，在社群軟體Threads及Facebook，分別以帳號「earthquake12time」及「林○軒」發表恐嚇臺北捷運站言論，經新北市政府警察局林口分局查悉後報請本署指派「防範恐怖攻擊應變小組」陳寧君檢察官偵辦，並於22日即時拘提被告到案，經檢察官訊問後，認被告涉犯刑法第151條之恐嚇公眾罪嫌，諭知具保新臺幣10萬元，惟被告覓保無著，檢察官認恐有逃亡之虞，遂以聲請羈押，嗣經法院裁定限制住居。

桃園林男在網路預測39捷運站會成為攻擊目標遭逮，桃檢火速偵結起訴。（圖／翻攝畫面）

桃檢於蒐證，查出林男曾經就有發布恐嚇公眾言詞而經偵辦，最後不處分的家路，這次，林男又在網路發表「這次是台北車站和中山站發生恐怖攻擊事件，我推測下次發生恐怖攻擊事件的可能地點：…」 ，甚至發布「下一個張文，會出現」等貼文，加深社會不安，建請法院從重量刑。

桃園地院表示，林男持有身障證明，言語表達能力與一般人有落差，又獨居在繼母提供住所，難認無固定之住居所，檢察官聲請認為被告有逃亡之事實或逃亡之虞，釋明尚有不足，難認有羈押之必要，為確保被告日後能到庭接受偵審程序之調查，法官裁定飭回，並限制住居。

