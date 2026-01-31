預告期可通報！立百病毒3月列第五類法傳 疾管署：台大研擬診治指引

【健康醫療網／記者林則澄報導】由於國際間持續有立百病毒感染症疫情發生，衛生福利部疾病管制署評估其致死率、發生率與傳播速度等危害風險程度後，為了降低疾病對國人的威脅，自1月16日起啟動預告程序後，3月中旬就會正式將「立百病毒感染症（Nipah Virus Infection）」列為第五類法定傳染病。疾管署羅一鈞署長說，目前已向醫界發出通函，醫療院所若發現疑似該病個案，在預告期間仍可通報與採檢送驗，以降低漏接風險，疾管署也請台大醫院就該病研議國內診治指引，以因應若有個案時需使用實驗性療法的情境。

WHO：致死率最高可達7成以上 全球風險仍屬低度

世界衛生組織（WHO）資料顯示，立百病毒感染症致死率約40至75%，目前尚無核准的治療藥物或疫苗，另於孟加拉、印度及鄰近地區仍有持續發生風險，但全球風險仍屬低度。現行已將立百病毒感染症列為法定傳染病的國家包含日本、新加坡、南韓、泰國及印度等國，疾管署署長羅一鈞表示，疾管署自去年9月基於疾病風險與醫療整備需求，研議將立百病毒列為我國第五類法定傳染病，自今年1月16日啟動預告程序後，預計於3月中旬正式上路，並非因最近發生於印度、孟加拉等國的疫情才臨時決定。

R0多小於1難成大流行 但高致死率需超前部署

針對疾病風險，羅一鈞署長表示，立百病毒長年觀察下的傳染再生數（R0）約在0.2至0.7之間，流行病學調查顯示多小於1，因此造成流行的風險很低。但他強調，立百病毒最需重視的是致死率高，且目前沒有核准的特效藥或疫苗，因此必須超前部署，避免院內感染造成醫療量能壓力，另一方面也是因應台灣與東南亞交流日益增加的情況，降低漏接風險。

羅一鈞署長也說，台灣自去年起委託國內3家醫學中心成立「特殊病原科技照護示範中心」，今年也請台大醫院就立百病毒研議可能的診治指引，以因應若有個案時需要使用實驗性療法的情境。他進一步指出，除了瑞德西韋（Remdesivir）外，過去動物實驗也證實，用於治療C肝的雷巴威林（ribavirin），也可能有助於治療立百病毒感染，後續都會一併納入指引的研議範圍。

醫界通函列通報條件 疑似個案預告期間也可送驗

羅一鈞署長表示，疾管署也於1月27日發布致醫界通函，醫療院所醫師詢問旅遊史，於法定傳染病預告期間，醫師如發現住院病人具立百病毒感染症流行地區（孟加拉、印度喀拉拉州及西孟加拉州）的旅遊史、且有發燒、抽搐、腦部影像學檢查異常等腦病變症狀，合併腦病變（意識改變≧24小時或人格改變）或運動失調，在排除其他病毒性腦炎診斷後，可於傳染病通報系統（NIDRS）的「重點監視項目」項下通報「立百病毒感染症」並採檢送驗。

至於是否加強旅客入境檢疫措施，羅一鈞表示，台灣本來就有例行的發燒篩檢，現階段維持既有作法，而若攔檢到發燒旅客，相關人員會詢問旅遊史，並視情況進一步採檢，並發給「入境健康異常旅客配合衛生措施及健康管理敬告單」，提醒旅客就醫時主動告知旅遊史。此外，醫師若發現符合通報定義的疑似個案，應於24小時內於傳染病通報系統通報與採檢送驗，並將病人留置指定隔離治療機構施行隔離治療，醫療機構人員照護疑似或感染立百病毒的病人時，應依醫療照護處置項目，採取標準防護措施、接觸傳染、飛沫傳染及空氣傳染防護措施。

2000年起建置檢測量能 至今台人畜均無確診

羅一鈞署長指出，疾管署自2000年起即已建置立百病毒檢測能力，並與農業部共同透過多元管道監測。「立百病毒腦炎」自2012年起已由農委會（現為農業部）列為乙類動物傳染病，疾管署則自2018年起將立百病毒感染症列為「重點監視項目」以加強病例監測，迄今均無國內確診人類或動物病例。

