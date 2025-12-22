預告板南線屠殺！中科作業員稱張文「同夥」被逮 辯惡作劇仍遭羈押禁見

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

27歲張文19日先後在捷運台北車站和中山商圈丟擲多顆煙霧彈，並持長刀隨機砍殺民眾，釀成4人死亡、11人受傷。在案發後，網路社群出現不少模仿犯，其中一名43歲任職於中部科學園區的張姓男作業員，在社群自稱是兇嫌張文的「同夥」，並詳細提及「原計畫於5時至7時進行大規模隨機殺人事件」、「非快閃行動」、「作案時間長達2小時」等計畫，甚至譏笑感嘆：「難怪同夥表示失敗」 ，引起網友警戒，通報警方。台中地檢署在昨（21）日將張男拘提到案，訊後認為其罪嫌重大且具備反覆實施恐嚇之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

台中地檢署將任職於中部科學園區的張姓男作業員拘提到案，並向法院聲請羈押禁見獲准。（圖／翻攝Google Map）

據了解，檢方在20日上午7時許獲報，一名帳號為「rleioutalf710902」的張姓網友在Threads上留言，不僅自稱是張文同夥，更曝原計畫是設定在板南線站內、下午5時至7時的巔峰時段內執行、文中更具體描述「光煙霧彈在板南密閉空間，死傷～哇塞～」最後更譏諷「難怪同夥表示失敗」。

貼文曝光後，一名30歲卓姓上班族前往三峽分局檢舉，警方認定該貼文涉及恐嚇性言詞，已嚴重威脅公共秩序和社會安定，隨即申請拘票，並經蒐證掌握張男住所，隨即報請臺中地檢署指揮偵辦，於昨日上午9時許到台中市清水區一帶逮捕張男到案，並查扣其手機進行數位鑑識。

事後張男辯稱只是為了惡作劇，但檢方認為，張男涉犯刑法第151條之恐嚇公眾罪及第305條之恐嚇危害安全等罪嫌，且犯罪嫌疑極為重大，考量其有逃亡、勾串共犯及反覆實行恐嚇犯罪之可能性，為避免社會危害進一步擴大，向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。

