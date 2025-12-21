預告板南線屠殺「難怪同夥失敗」！中科作業員自稱張文共犯遭聲押

社會中心／程正邦報導

中科作業員自稱「張文共犯」預告板南線屠殺，遭三峽警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

在 1219 北捷無差別攻擊案釀成 4 死 11 傷後，全台正處於集體心理創傷的敏感時期，未料竟有人試圖在傷口上灑鹽，甚至公然挑釁社會秩序。一名任職於中部科學園區的張姓男作業員，涉嫌在社群平台發文自稱是兇嫌張文的「同夥」，並巨細靡遺地羅列原本規劃在板南線進行大規模殺戮的計畫。台中地方檢察署在獲報後火速收網，於今（21）日拘提張男到案，檢方認為其罪嫌重大且具備反覆實施恐嚇之虞，訊後正式向法院聲請羈押禁見。

中科作業員指出張文作案細節，寫到「難怪同夥失敗」，引起社會恐慌。（圖／翻攝畫面）

網路驚現「二度屠殺計畫」引爆全台恐慌

檢方指出， 12 月 20 日上午 7 時許，社群軟體 Threads 上出現一則令人不寒而慄的貼文。一名暱稱為「rleioutalf710902」的網友留言聲稱，原計畫是在板南線站內，於下午 5 點至 7 點的下班尖峰時段，發動長達兩小時的大規模隨機殺人事件 。文中更具體描述，若將煙霧彈施放於板南線的密閉空間中，死傷規模將極其駭人，最後甚至以挑釁語氣感嘆：「難怪同夥表示失敗」 。

這番言論迅速在各大社群瘋傳，由於內容精確對應 19 日當晚中山站外的煙霧彈攻擊，不少網友擔憂仍有「隱藏共犯」在逃，造成社會極大動盪。新北市政府警察局三峽分局在接獲報案後，隨即意識到事態嚴重，迅速啟動專案小組與地檢署展開跨境聯合調查。

檢方複訊張男後，已向法院聲請羈押禁見。（圖／翻攝畫面）

檢警聯手跨境緝捕：從中科作業員到聲押被告

台中地檢署立即指派檢察官黃鈺雯指揮三峽分局及法務部調查局航業調查處展開行動 。專案小組透過數位足跡鎖定現年 43 歲、於中科園區擔任作業員的張姓男子，並於 21 日上午前往其位於台中市清水區的住處執行拘提與搜索，現場查扣其手機進行數位鑑識 。

經過檢方深入訊問並比對美商 Meta 公司回覆的資料後，認定張男雖然初步排除與張文有實質接觸，但其發文行為已嚴重觸犯法律。台中地檢署強調，被告張男涉犯刑法第 151 條之恐嚇公眾罪及第 305 條之恐嚇危害安全等罪嫌，且犯罪嫌疑極為重大 。檢方考量被告有逃亡、勾串共犯以及反覆實行恐嚇犯罪之可能性，為避免社會危害進一步擴大，決定向台中地方法院聲請羈押禁見 。

強化國安層級：中檢成立防範恐怖攻擊應變小組

為了防範 1219 慘案後的模仿效應與社會恐慌，台中地檢署宣布已依照台灣高等檢察署的指示，即時成立「防範恐怖攻擊應變小組」 。該小組將整合警、調、廉、移民等跨機關資源，建立二十四小時的聯繫平台，專門處理涉及恐攻情事的情資蒐報與風險評估 。

三峽分局指出，民眾在網路上的「博取關注」行為，若涉及暴力恐嚇，不僅不會獲得流量，反而會面臨牢獄之災。中檢也嚴正呼籲，任何危害公眾安全的不法行為必將從嚴究辦，絕不寬貸 。

