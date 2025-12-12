地方中心／陳崇翰 基隆報導

基隆市「獅球嶺」砲台周邊步道，11日正式啟用，基隆市議長童子瑋，7日先在臉書預告，過去爭取的步道改善，有階段性成果，卻被新上任的基隆市副發言人鍾明，調侃式的感謝他階段性"錦上添花"，搶先三天報喜，暗諷收割。對此，童子瑋要謝國樑，不要莫名其妙發動攻擊。

可以鳥瞰基隆港，基隆獅球嶺砲台周邊步道，就在11日正式啟用，過去一直關心周邊步道環境，以及砲台整修的基隆市議長童子瑋，似乎接連成了市府攻擊對象。這個月7日，童子瑋先在臉書發文，砲台和步道改善，終於有了階段性的成果，預告步道即將在下周啟用，剛上任的市府副發言人鍾明，宛如撿到槍，暗酸童子瑋搶收割。基隆市政府副發言人鍾明表示「感謝童子瑋議長，階段性的"錦上添花"，市府團隊從藍圖播種灌溉，最後再由童議長搶先三天，宣傳市府過去一年來的努力。」基隆市議長童子瑋表示「我們也不怪發言人，因為她剛來三天，還搞不清楚狀況，希望不要做過多的政治口水，爭取成功就爭取成功，希望市長不要莫名其妙的發動，對我們議會或議員的攻擊。」

廣告 廣告

預告步道啟用遭副發酸「搶先三天報喜」 童子瑋：市長勿莫名攻擊

童子瑋這個月七日發文 表示爭取獅球嶺砲台周邊步道改善有階段性成果（圖／民視新聞）

除了市府副發言人開砲，國民黨基隆市黨部，也在臉書接棒，認為童子瑋面對質疑，氣急敗壞、反嗆四方，似乎沒有議長高度。只是童子瑋早在一年前，就針對獅球嶺砲台進行會勘，五年前就在議會提出改善建議，並非搶功收割。為拚明年基隆市長連任，可能成為潛在的競爭對手，出席啟用典禮的謝國樑，逐一感謝議員時，偏偏漏掉議長童子瑋。基隆市長謝國樑表示「感謝包括愷玲議員，包括俞參發議員包括秦鉦議員，包括驊珈議員大家長期的爭取。」基隆市議員（民）吳驊珈表示「這一個風景的觀景平台，其實是我們童子瑋議長，從第一任的議員開始，爭取到現在。」

預告步道啟用遭副發酸「搶先三天報喜」 童子瑋：市長勿莫名攻擊

童子瑋遭市府副發言人及國民黨基隆市黨團接連暗批 童子瑋呼籲市長謝國樑不要莫名發動攻擊（圖／民視新聞）

民進黨基隆市黨團，質疑副發言人鍾明的不實指控，破壞府會關係，要求市府將他撤職，市府卻是冷處理，強調尊重議會觀點。被視為可能角逐基隆市長的童子瑋，一篇預告步道啟用典禮的貼文，被拿來大做文章，選舉還沒開打，就已經出現煙硝味。

原文出處：預告步道啟用遭副發酸「搶先三天報喜」 童子瑋：市長勿莫名攻擊

更多民視新聞報導

民進黨最快月底賴清徳公布 傳「他」參選基隆市長呼聲高

對決謝國樑？民進黨基隆市長人選「這時」定案 童子瑋表態了

2026基隆市長"謝童對決"? 童子瑋:隨時做最好準備

