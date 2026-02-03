【預告片釋出】Netflix《怪奇物語》推出動畫作品《1985 故事集》 今年四月起全球放送

《怪奇物語》宣布推出衍生動畫作品《怪奇物語：1985 故事集》（來源：Netflix）



於 2016 年推出、杜夫兄弟創作、Netflix 發行之美國科幻恐怖影集《怪奇物語》（Stranger Things）今（3）日宣布推出衍生動畫作品《怪奇物語：1985 故事集》（Stranger Things: Tales From ‘85 ）並釋出預告片，預計在今年四月全球推出。

《怪奇物語：1985 故事集》| 正式預告 | Netflix（來源：Netflix）

《怪奇物語：1985 故事集》將帶領粉絲回到霍金斯鎮，本作時間設定介於《怪奇物語》第二季與第三季之間，劇中將描繪主角群面對新的「顛倒世界」怪物，同時揭開一場「困擾霍金斯鎮的超自然謎團」。本劇將呈現 1980 年代週六早晨卡通的風格並融入浩大的影集宇宙之中。

《怪奇物語：1985 故事集》將由《怪奇物語》創作者杜夫兄弟、肖恩·利維、Upside Down Pictures 的希拉蕊·利維特，以及艾瑞克·羅夫萊斯與飛天神犬擔任監製，並在去年底公布首波配音名單為：布雷特·吉普森、盧卡·迪亞茲、布魯克林·戴維·諾斯泰特、布拉克斯頓·奎尼、伊萊莎·威廉斯、本普·萊薩拉及喬莉·黃-拉帕波特...等。

《怪奇物語：1985 故事集》將在 2026 年 4 月 23 日推出。

