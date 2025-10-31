預告罷免不實連署案燒到2026 鄭麗文嗆賴清德獨裁心態 司法打壓異己

國民黨新任主席鄭麗文。（圖／本報系資料照）

屏東地檢署偵辦山地原住民立委伍麗華罷免案，發現罷免提議人名冊有多項不實連署，屏檢今（31）日偵查終結，國民黨組發會主委、立委許宇甄、立委盧縣一、組發會副主委黃碧雲等9人遭起訴。國民黨新任主席鄭麗文今被問及此案是否會波及到2026，她表示當然會，因為賴清德不會手軟，他也痛批賴清德只想要打掉雜質，「這麼嚴重獨裁威權心態，讓我們歎為觀止。」

鄭麗文今被問及在自己上任前一天，有立委被起訴怎麼看？鄭麗文表示，其實民進黨一直想要團滅在野黨，不好好珍惜台灣民主政治自由體制，反而一心為了維護自己權力，不尊重國會多數，用司法打壓異己，這些都讓人痛心。

鄭麗文強調，今天宣布起訴，其實都有心理準備，還有同仁現在還在被羈押當中，她從黨主席選舉到現在都強調，會組成司法正義律師辯護團，全面的救援力挺被司法打壓的黨員黨工。

鄭麗文痛批，民進黨還在執迷不悟，往不歸路走下去，讓台灣司法公信蕩然無存變成執政者打壓異己工具，這麼嚴重的威權心態才讓人真正痛心，呼籲民進黨懸崖勒馬，不要毀了台灣得之不易的民主價值。

媒體追問會不會擔心燒到2026九合一選舉，鄭麗文坦言一定會，早就有這個覺悟，賴清德什麼性格，大家不是第一天認識他，他不只對付在野黨，也對付黨內異己，他不會手軟。

鄭麗文說，在賴清德執政內，沒辦法把政治競爭放在良性，端出牛肉政績，應該照顧人民什麼，保護台灣什麼，他通通做不到，「只有把我們嘴巴封起來，把台灣變成一言堂，想要打掉雜質，這麼嚴重獨裁威權心態，讓我們歎為觀止。」

鄭麗文強調，國民黨已經準備好了，即便面對嚴酷打壓也要站起來，要保護台灣民主，保護台灣人民以及自由法治。

