預告週五分手！新壽44.7億被砍4千萬 李四川：今將公文送議會

輝達（NVIDIA）海外總部落腳北士科T17、18，由於該基地的地上權屬新光人壽，台北市府上週與新壽簽訂解約協議書，新壽提出44.7億元分手費。北市副市長李四川今（11/10）表示，經過第三方與兩名會計師審查，最終解約金為44.3億多元，比新壽預期少4千多萬。而市長蔣萬安期待本週能完成解約程序。

由於鳳凰颱風來襲，李四川今早赴北市防颱應變中心，他也回應新壽解約進度，表示市府今天下班前，即會把與新壽的解約協議書公文送進台北市議會，希望議會週三開議時能排入，只要議會通過，新壽週四就可召開臨時董事會，最快週五即可簽訂終止契約。

李四川說明，新壽原本提出44.7億元解約，兩名會計師上週審查減少4千多萬元，最終數字是44.3億元。他解釋，新壽繳納的權利金與稅金約34.5億元，折起來是9.85億元，與市府原先設定的8億元多了1億餘元，相差一點點。

李四川提到，自己相信會計師的專業，對於新壽是否高估付出成本、哪部分的成本被砍，他並不了解。

蔣萬安今日則說明，本週五有望與新壽完成T17、18合意終止契約的程序。

