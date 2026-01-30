「預告」黃岩島衝突？中國半官方智庫PO海圖 控菲集結3艦船意圖挑戰中國

菲律賓幾天前與美日合作，在黃岩島海域進行「海事合作活動」（MCA）聯合巡航。中間白色船隻即為控律賓海岸警衛隊「席蘭號」近海巡邏艦。 圖：翻攝菲律賓國防部官網

[Newtalk新聞] 中國半官方智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）今天（30日）發布艦船航行圖資，指控菲律賓海岸警衛隊（PCG）的「聖奧古斯丁角號（BRP Cape San Agustin MRRV-4408）」、「卡布拉號（BRP Cabra MRRV-4409）」及 「席蘭號（BRP Gabriela Silang OPV-8301）」3艘艦船集結於黃岩島（Scarborough Shoal，斯卡伯勒淺灘）東側約30海里處，可能意圖再次挑戰中國對該島的實際控制。由於SCSPI具有半官方智庫身份，外界質疑此公布圖資為「預告衝突」放大緊張局勢，為中國海警或解放軍「舖設」合理藉口。

廣告 廣告

根據獨立追蹤資料與社群媒體更新，菲方3艘艦船包括1艘席蘭級（Gabriela Silang class）近海巡邏艦與2艘燈塔級（Parola-class）巡邏艦。SCSPI報告稱這些艦艇位置靠近黃岩島，伴隨中國海岸警衛隊（CCG）與海上民兵船隻活動，形成潛在對峙。但根據了解，菲律賓3天前才與美國軍艦合作，在黃岩島海域完成今年首次「海事合作活動」（MCA）聯合巡航，PCG當時就是出動「席蘭號」配合操演；另外，PCG近日部署支援漁民任務，提供燃料與補給予漁民，確保其在傳統漁場作業安全。因此，嚴格看待，菲方在此區域部署，並非突如其來，而是在沒有美軍軍艦幫襯下的被放大解讀。

黃岩島為傳統中菲南海爭議焦點，自1995年以後發生過至少12次衝突。其中，2023年2月，中國海岸警衛隊使用軍用級雷射瞄準菲律賓巡邏船，阻礙補給任務、2023年8月，中國船隻用水炮攻擊菲律賓補給船，造成船隻損壞與人員受傷、2023年9月，中國安裝浮動障礙阻擋菲律賓漁船進入黃岩島東南側，菲律賓海岸巡防署移除障礙，稱為「特殊行動」、2024年12月，中國海岸警衛隊高壓水管攻擊菲律賓漁船，造成漁民受傷與船隻損壞，為最具體、國際關注衝突事件。

菲國多次強調，PCG任何行動均依國際法維護主權與漁民權益。但中方則一再重申黃岩島為中國「領海」，拒絕承認2016年南海仲裁法庭裁決「九段線」主張無效論述。此次「預告」菲船部署，分析認為是誇大菲律賓行動以製造「威脅」敘事，恐是「山雨欲來」先兆。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美軍媒盯著！中國054B型首艦服役1年 傳確認具備正式作戰能力

楊宏基觀點》反腐？反撲？張又俠「老將」落馬 習主導解放軍高官權鬥大戲？