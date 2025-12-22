預告13:30捷運引爆炸彈 IP查到了！捷警、鐵警全面戒備

恐嚇13:30引爆捷運IP位址查獲。中捷警察加強戒備。台中捷運警察提供



台北市上周傳出隨機殺人案件，雖然嫌犯張文已經身亡，但是全國的緊張情緒仍維持高點。對此，就有網友昨天在社群平台Threads發布，今天（12／22）下午1點30分預告在捷運系統引爆炸彈，雖然未指明地點，但捷運警察隊和台鐵警方已加強全面巡邏，全面防範，另外警方已查出該帳號IP來自柬埔寨。

張文隨機攻擊案發生隔天，民眾到捷運中山站1號出口獻花，周邊有警力戒備。李政龍攝

台中市捷運警察隊表示，將提升維安預防性勤務，不間斷「站體月臺警戒」守望與「隨車車廂巡視」；中捷公司站務、保全亦加密巡檢頻率，針對捷運列車內、各車站廁所、垃圾桶、裝置藝術等場域，以金屬探測器實施可疑物品檢查；另外結合轄區警力移動式巡查，加強監看CCTV月臺、列車有無可疑狀況。

高雄捷運也加強戒備。讀者提供

台鐵警察局也表示，提高見警率，加強巡邏、重點守望等安全維護措施；強化聯防機制，協同相關場所管理單位從業人員及保全人員強化聯防；快速通報及反應；現場應變處置，接獲案發通報，現場應即實施管制、封鎖、情勢控制、搶救傷亡及逮捕緝兇等作為；持長槍執勤戒備，讓民眾安心。

高雄捷運的部分，鐵警也配合高雄捷運公司人員及保全，於共構重要轉運站派員守望並加強警組巡邏密度。另要求各巡邏警組針對各站體內垃圾桶、廁所及置物櫃等隱密處加強搜尋。目前為止，尚未發現任何可疑人、事、物。

逃兵通緝犯張文犯下隨機攻擊案，北捷M8地下層民眾獻花，加派警力巡邏。李政龍攝

另外台鐵稍早表示，昨晚10時40分接獲維安通報資訊，有民眾預告，今天下午1時30分將放置炸彈於捷運系統內，並引爆。台鐵目前已全面加強戒備，針對北中南有與捷運系統共構的車站區域全面警備，提高警覺。

