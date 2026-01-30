預告2/1新北競總開幕「趙少康要來」 黃國昌曝卸任後忙這些事

民眾黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨設置的「兩年條款」將屆滿，除了立委陳昭姿、劉書彬外，包括民眾黨主席黃國昌等6位立委從2月1日起將卸下立委職務，而已宣布投入新北市長選舉的黃國昌今（30日）預告，新北競選總部預計在2月1日開幕，中廣前董事長趙少康已答應他會到場，並透露自己卸下立委後，仍然會滿忙的，包括與白委開晨會、去中央黨部辦公、並登錄律師工作，在有必要時，再披上法袍。

民眾黨團上午召開「珍重再見 後會有期」記者會，黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立委黃珊珊、林國成、林憶君、劉書彬、麥玉珍及黨團主任陳智菡出席。

媒體提問，卸任立委後，與前黨主席柯文哲如何分工？黃國昌表示，卸任後工作還蠻忙的。先講跟立法院有關的，應該週二、五一起開晨會，週四開共識會，只要他有空，應該都會參加；第二個部分，中央黨部的工作現在就一直在進行，因為他的黨主席職位還沒卸任，黨主席該做的事還是會做。

黃國昌提到，民眾黨有個蠻好的習慣，就是黨主席在中央黨部是沒辦公室的。很多大眾都不知道這件事，直到中央黨部被民進黨派了北檢的鷹犬來搜索後，大家才知道，原來民眾黨黨主席在中央黨部是沒有自己的辦公室，他現在在中央黨部也沒辦公室，自己2月1日後在中央黨部也不會有辦公室，但不代表他不會去辦公。他現在去中央黨部辦公，最喜歡的工作模式，就是到會議室，針對不同主題把不同部門的人請來，有白板、投影機，把該執行的工作一樣一樣跟大家對清楚，這樣子的模式會持續地延續下去。所以，他也清楚地跟黨中央的人講，在中央黨部不用準備他的辦公室。

黃國昌說，第三個身分，當然是投入新北市長選舉，2月1日會成立競選總部，歡迎所有新北的市民，大家一起來「道熱鬧」（台語），他也透露，，趙少康昨天通知要來，竭誠地歡迎趙，也歡迎不分黨派的朋友，大家都可以來。

黃國昌指出，最後，除了在這些工作外，他的直播也還是會持續進行，且未來只會增加，絕對不會減少。此外，因為他當立委不能當律師，所以在當立委這段時間當中，並沒做律師的登錄。不過，2月1日以後，等他拿到離職證明，應該還是會去登錄律師的工作，在有需要的時候，披上法袍。

