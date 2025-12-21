預告26日提彈劾賴清德程序草案 黃國昌：全台辦理公聽會再表決
在野19日宣布將對總統賴清德提出彈劾案。民眾黨主席黃國昌今（21日）受訪時透露，彈劾主文將於23日排入程序委員會，預計26日提出程序草案，將於立院舉辦公聽會，並邀請賴清德依規列席；另外，同時將於全台各地舉辦彈劾總統公聽會，結束後就會進入投票表決程序。
黃國昌今出席「從拒絕副署看行政權的邊界與失控」論壇受訪時透露，彈劾文19日已全數簽署完畢，並正式送交議事處，23日將排入程序委員會，隨後於26日提出彈劾程序草案，包含全院委員會召開時程及方式，近日正與國民黨立院黨團書記長羅智強密集討論。
黃國昌表示，在野慎重看待彈劾賴清德違憲的程序，將先於立院召開公聽會，並邀請賴清德依照《立法院職權行使法》規定列席說明，但並非國情報告，而是以被彈劾人身分列席說明。
黃國昌提醒，請賴清德不要誤會，請被彈劾人列席說明的條文，跟新國會沒有關係，此為賴清德當立委時通過的條文，不知道賴到時會否又說條文違憲、立院沒資格邀請列席說明？
黃國昌直言，民進黨做什麼沒有下限的事，現在都不會讓他感到驚訝，在野黨必須訴諸人民，民主自由在賴清德任內一年多被糟蹋地體無完膚。因此議程包含在全國各地舉辦公聽會，讓人民理解為何彈劾總統，才會進入投票表決程序。
更多鏡報報導
彈劾總統「兩大關卡」難度高！藍白彈劾賴清德門檻、流程一次看
藍白提案彈劾賴清德 學者分析：要他到立院才是目的
在野提案彈劾賴清德 總統府：證明沒有「行政濫權」
其他人也在看
憲法法庭排除異議者援引釋字601號 憲法學會：援引失當成憲法惡例
憲法法庭昨宣判新版憲訴法違憲，中華民國憲法學會今發聲明指出，5位大法官援引釋字601號，作為「拒絕參與評議之大法官不計入...聯合新聞網 ・ 20 小時前 ・ 335
感恩從政50年席開172桌 王金平：盼冬至後政治更安定
前立法院長、「公道伯」王金平今（21）日在高雄舉辦從政50年感恩餐會，席開172桌、湧入逾2千嘉賓、場面熱絡；王金平祈願，希望冬至過後，國人更安全、政治更安定、兩岸更和平。高齡84歲的王金平自1975年起連續擔任13任立委（含全國不分區），是中華民國憲政體制史上最資深立委，歷經嚴家淦、蔣經國、李登輝自由時報 ・ 2 小時前 ・ 39
批5大法官帶頭違法違憲！ 趙少康曝賴清德「心中盤算」
憲法法庭5名大法官不甩評議人數門檻，昨天宣告今年初立法院通過的《憲法訴訟法修正案》判決違憲，即日起失效。媒體人趙少康今天（20日）痛批，大法官帶頭違法違憲，做了最壞示範。趙少康也點出，問題在於賴清德不中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 66
彈劾賴清德不是要他下台！律師揭藍白「真正盤算」：這才是他們想要的
行政院長卓榮泰不副署國民黨、民眾黨再惡修的《財劃法》，藍白19日提案要彈劾總統賴清德，狂喊反獨裁、反專制。對此，律師賴瑩真分析彈劾不可能通過並揭穿藍白「最終盤算」，立院委員會審查總統副總統彈劾案時，得由立法院「邀請被彈劾人列席說明」。賴瑩真直言：「看到了嗎？這才是他們想要的。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 284
5大法官人數未達門檻仍作違憲判決？律師提2事怒轟「蠻幹」：賴卓專制體制共犯
憲法法庭「癱瘓」超過1年，19日在大法官人數未達法定門檻的情況下，僅由呂太郎等5位大法官判決立法院三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，引發朝野激烈爭議，其他大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美更共同提公開法律意見書，指憲法法庭未依法組成，自始不具審判權，由5名大法官作成的判決應為無效。對此，律師葉慶元在臉書發文表示，民主的基本概念就是「少數服從多數」，司法院在5位......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 43
批5大法官自拆憲法法庭 黃國昌：原憲訴法至少需6人評議
憲法法庭今天做出114年憲判字第1號判決，「憲法訴訟法」修法立法程序有明顯重大瑕疵，且違反憲法權力分立原則牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。民眾黨主席黃國昌今天下午表示，大法官現有總額為8人，即便依照舊法也應有6人參與評議，直批這5位大法官根本是憲政史上罪人，親手拆掉憲法法庭。自由時報 ・ 1 天前 ・ 36
憲法法庭判決《憲訴法》違憲！葉慶元狠酸：創造力震鑠古今
憲法法庭昨判決《憲訴法》修正案違憲，引起輿論譁然。律師葉慶元直呼，這種法學創造力簡直是震鑠古今，「必須在我國法治史上大書特書，作為法學院莘莘學子楷模！」中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 14
彈劾總統賴清德「先解決2關卡」！1圖揭藍白「達標難度」
政治中心／周希雯報導藍白日前通過《財劃法》修法，行政院隨即宣布「不副署」抗衡、獲總統賴清德力挺，引發藍白強烈反彈；昨（18日）不只提案監察院彈劾行政院長卓榮泰，藍白今（19日）還宣布彈劾違憲總統賴清德，此舉震撼政壇。不過，「彈劾總統」並非易事，究竟藍白需要挺過什麼關卡、會面臨何種難關，彈劾過關的後續又是如何？《民視新聞網》以簡單圖表帶您馬上了解。民視 ・ 1 天前 ・ 6
《憲法訴訟法》新制立法程序有重大瑕疵 牴觸憲法即日起失效！
即時中心／林韋慈報導立院藍白黨團去年修正憲法訴訟法，讓憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，應經由大法官現有總額10人以上參與評議，且違憲宣告人數不得低於9人，導致憲法法庭實務運作困難，民進黨團總召柯建銘等人提起釋憲；憲法法庭今（19）日宣判，新制立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，自本判決公告之日起「失其效力」。民視 ・ 11 小時前 ・ 85
賴總統轟藍白「在野獨裁」 王金平回應了
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導為因應《財劃法》、反年改等多項修法對國家憲政民主與財政健全的挑戰，總統賴清德12月15日邀集行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、考試院長周弘憲及副院長許舒翔等人進行「院際國政茶敘」。賴總統在會後表示，立院包含《財劃法》與《國籍法》等一系列加速推動的濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。對此，立法院前院長王金平今（21）日受訪時回應，不必評論這些問題，總之他就是希望促進國內和諧、讓政局更為安定一點。賴清德指出，《財劃法》、《國籍法》、《離島建設條例》與《公職人員選舉罷免法》等一系列正在加速推動的濫權立法，釋放了一個危險的訊號，那就是如果這些法案都通過並且生效，台灣的安全、民主、經濟、國人權益與社會公平正義，都將陷入立即的危機；這不是民主的展現，這是對民主的侵蝕，更是將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。總統賴清德發表談話。（資料照／取自Flickr；作者總統府）王金平今日中午在高雄漢來大飯店席開172桌，舉辦「從政50週年感恩餐會」，包含高雄市長陳其邁、有意參選高雄市長的藍委柯志恩、綠委邱議瑩、許智傑及賴瑞隆到場等人共襄盛舉，並於會前接受媒體聯訪。記者提問，賴總統提出「在野獨裁」的說法，請教院長怎麼看？對此，王金平認為，「我們現在不必評論這些問題，總之就是希望能有促成國內和諧，讓政局更為安定一點，大家共同為國家的進步、繁榮來努力奉獻，然後進一步促成兩岸和平，這個才是最重要的」。原文出處：快新聞／賴總統轟藍白「在野獨裁」 王金平回應了 更多民視新聞報導韓國瑜在看嗎？賴清德懷念王金平「很少逕付二讀」：幫助政治氛圍韓國瑜不出席茶敘! 賴總統:知道院長難言之隱 盼考慮一下傳府院擬不副署、不公布財劃法 黃國昌竟點名賴卓喊：覆議制度可廢了民視影音 ・ 41 分鐘前 ・ 發起對話
確定？憲法法庭宣告《憲訴法》修法違憲 翁曉玲稱：立法程序沒有瑕疵
即時中心／潘柏廷報導藍白立委去年（2024）12月20日通過《憲訴法》修法，導致憲法法庭遭癱瘓一年；稍早憲法法庭今（19）日宣判，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。對此，國民黨團也召開記者會回應，藍委翁曉玲宣稱立法程序沒有任何瑕疵，而黨團書記長羅智強更稱5位大法官組成現代籌安會，還預告將舉辦全國的彈劾總統賴清德的公聽會。民視 ・ 1 天前 ・ 8
「北捷隨機殺人」催化心理危機 精神科醫：模仿犯恐出現！
昨日傍晚5時許，捷運台北車站、中山站發生恐怖隨機攻擊事件，凶嫌張文扔擲煙霧彈、汽油彈後持刀隨機殺人，之後墜樓身亡，至今已釀成4人死亡。衛福部桃園療養院副院長、精神科醫師李俊宏指出，減少不必要的曝光與敘事放大，是目前少數具實證基礎、且在事件初期即可實際執行的風險降低策略。他強調，避免過度報導加害者資訊，將有助於降低後續模仿的可能性。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《憲訴法》宣告違憲！國民黨竟喊「瀆職」 律師反擊：建議去北檢自首
即時中心／温芸萱報導憲法法庭日前判決《憲訴法》修正案違憲，指出立法程序違反正當程序及權力分立原則。國民黨立法院黨團昨（20）日宣布，將提出譴責案，並於明（22）日前往北院、北檢告發憲法法庭及5位大法官濫權瀆職。對此，律師林智群今（21）日在臉書怒轟，建議國民黨黨團去地檢署「自首」瀆職，今（2025）年只剩下一個禮拜，明（2026）年預算還沒審查，這不是瀆職，什麼才是瀆職？民視 ・ 3 小時前 ・ 4
捍衛憲政運作不中斷 5名大法官判決法理依據曝光
憲法法庭今天作成114年憲判字第1號判決，針對現任大法官僅剩8名、且其中3位持續拒絕參與評議的極端困境，判決理由書強調，憲法職權不容立法機關以法律修正手段封鎖，為維護憲法作為國家最高法規範的地位，防止憲政功能遭掏空或癱瘓，在極端例外情況下，大法官有權基於程序自主權排除違憲法律的干擾，因此將拒絕評議的3名大法官視同「缺額」，確保憲法法庭不被「人為癱瘓」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
《憲訴法》遭判違憲 國民黨團預告下週一告發大法官濫權瀆職
立法院於去年12月20日三讀通過《憲法訴訟法》部分條文修正案，明定大法官人數未達15人時，總統應於2個月內補足提名，並規範參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲的大法官人數不得低於9人。然而，憲法法庭日前作出114年憲判字第1號判決，認定相關修法...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
謝銘洋、呂太郎等5人讓憲法學會驚呆了！ 1/3大法官幹這事太恐怖
憲法學會強調，若任此解釋路徑成為常態，將掏空憲法增修條文所明定之十五人合議以確保多元、慎重之組織規定，總統也就沒有補足提名大法官的義務，未來僅1/3的大法官即得宣告法律違憲，將形成憲法惡例。憲法裁判之權威，終須建立在明確、拘束且可預期之程序門檻上；總統與立法...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 13
憲法法庭判憲訴法違憲 立法程序有重大瑕疵、牴觸憲法即日起失效
立院藍白黨團去年修正憲法訴訟法，讓憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，應經大法官現有總額10人以上參與評議，且違憲宣告人數不得低於9人，讓憲法法庭實務運作困難，民進黨團認為違憲，提起釋憲；憲法法庭今（19台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
3大法官拒評議指判決無效 憲法法庭：依憲法具正當性
憲法法庭今天判決憲法訴訟法修法違憲失效，現任8名大法官中有3人包括蔡宗珍、楊惠欽及朱富美拒評議，並共同提出公開法律意見書，認為此判決無效。憲法法庭表示，依據憲法所賦予職權，這份判決當然具正當性。憲法法庭還說，依循缺額、任命後未到職或應迴避等未參與評議員額不計現有總額法理，由現有總額中扣除。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 493
憲法法庭判憲訴法修法違憲 3大法官提異議 (圖)
憲法法庭19日判決憲法訴訟法修法違憲失效，但大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美共同提公開法律意見書，指憲法法庭未依法組成，自始不具審判權，由5名大法官作成的判決應為無效。圖為3名大法官的公開法律意見書。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
彭錦鵬：謝銘洋等5位大法官犯法律人最大禁忌 立刻自行請辭
立法院去年三讀通過新版《憲法訴訟法》修正案，現行8位大法官無法作出《憲法》判決，但謝銘洋等5名大法官19日作出114年度憲判字第1號判決，宣告《憲訴法》修正條文違憲無效。對此，台灣大學政治系副教授彭錦鵬表示，謝銘洋等5位大法官，違憲自行做成憲法解釋，請立刻自行請辭。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 44