預告26日提彈劾賴清德程序草案 黃國昌：全台辦理公聽會再表決

在野19日宣布將對總統賴清德提出彈劾案。民眾黨主席黃國昌今（21日）受訪時透露，彈劾主文將於23日排入程序委員會，預計26日提出程序草案，將於立院舉辦公聽會，並邀請賴清德依規列席；另外，同時將於全台各地舉辦彈劾總統公聽會，結束後就會進入投票表決程序。

黃國昌今出席「從拒絕副署看行政權的邊界與失控」論壇受訪時透露，彈劾文19日已全數簽署完畢，並正式送交議事處，23日將排入程序委員會，隨後於26日提出彈劾程序草案，包含全院委員會召開時程及方式，近日正與國民黨立院黨團書記長羅智強密集討論。

黃國昌表示，在野慎重看待彈劾賴清德違憲的程序，將先於立院召開公聽會，並邀請賴清德依照《立法院職權行使法》規定列席說明，但並非國情報告，而是以被彈劾人身分列席說明。

黃國昌提醒，請賴清德不要誤會，請被彈劾人列席說明的條文，跟新國會沒有關係，此為賴清德當立委時通過的條文，不知道賴到時會否又說條文違憲、立院沒資格邀請列席說明？

黃國昌直言，民進黨做什麼沒有下限的事，現在都不會讓他感到驚訝，在野黨必須訴諸人民，民主自由在賴清德任內一年多被糟蹋地體無完膚。因此議程包含在全國各地舉辦公聽會，讓人民理解為何彈劾總統，才會進入投票表決程序。



