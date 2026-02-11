預售交易量去年全台急凍 永慶分析新竹縣市交易量年減逾八成最劇烈
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導
2025年預售屋市場買氣受央行信用管制續行、房貸條件嚴峻的影響明顯降溫。永慶房產集團比較2024年與2025年七大都會區和全台預售屋交易狀況發現，全台預售屋交易量從12.2萬件大幅下滑至3.6萬件，年減幅高達70.3%，顯示預售市場進入明顯的量縮階段，購屋族進場態度趨於保守。
細看七大都會區的個別預售屋交易表現，雙北市年減幅約四至五成，桃園以南五大都會區均衰退七成以上。其中，新竹縣市減幅最為劇烈，交易量從2024年的6,937件，降至2025年的1,227件，年減高達82.3%。
永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，信用管制持續、貸款審核仍有限制，加上市場對未來房價上漲預期已被扭轉，使得購屋族進場態度明顯保守，預售屋市場買氣快速降溫，成交量大幅萎縮。而新竹縣市之前因為科技題材正熱，促使當地預售屋價格水漲船高，衝擊當地購屋及剛需族群，因此交易量減幅最重，一個月幾乎只剩一百件交易量。
在七都中，新竹縣市交易量減幅最為明顯，2025年全年預售屋交易量僅1,227件，較2024年的6,937件大減82.3%，為七都中交易衰退幅度最高的區域，平均單月交易量僅剩下約百件左右，市場明顯轉趨冷清。陳金萍分析，新竹縣市過去受科技產業題材帶動，預售市場交易熱絡，加上高薪資人才匯聚，當地預售房價基期墊高，但在信用管制持續、投資性需求退場後，市場回歸以自住需求為主，買方態度轉趨謹慎，使得交易量率先出現大幅修正。
除新竹縣市外，雙北以南的主要都會區交易量同樣出現明顯萎縮。桃園、台中、台南與高雄市2025年預售屋交易量年減幅皆超過七成，顯示在整體金融環境與政策影響下，市場觀望情緒已由北部蔓延至中南部，預售屋市場量能普遍承壓。陳金萍指出，預售屋購買涉及付款期程長、未來變數較多，在市場不確定性升高的情況下，購屋族普遍傾向延後決策，使得預售市場交易動能短期內難以回溫。
陳金萍提醒，購屋族在選擇不同住宅產品時，須留意產品特性與風險差異，同時也應回歸自身資金條件、居住需求與風險承受度，審慎評估付款節奏、交屋時間與區域發展性，才能購得符合自身需求的房子。
