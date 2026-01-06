預售交易量年減逾7成 科技園區已非票房保證

房市寒冬訊號持續擴散。根據房仲業者統計，去(2025)年以來預售市場或科技園區周邊房市交易量與價格同步降溫，買氣急凍進一步反映在銀行端的不動產放款結構上。不過，在市場冷卻之際，政策性房貸「新青安」仍被部分高所得族群使用，形成強烈對比，使得相關政策檢討再度成為焦點。

永慶房產集團彙整實價登錄資料，顯示去年1至10月全台預售屋成交量僅約3萬件，較2024年同期量縮73%，總銷金額年減70.4%。各行政區表現上，預售交易量年減幅前10名的行政區，衰退幅度全數超過9成，反映出預售市場呈全面性急凍，而非單一區域調整。高雄、嘉義、新竹等具題材支撐的區域，今(2026)年預售量也明顯下探，市場觀望氣氛濃厚。

過去被視為房市指標的科技園區周邊住宅，同樣出現熄火跡象。住商機構發現，去年新竹科學園區、中部的台中園區、南部的台南園區及楠梓產業園區等，周遭房價多呈現盤整或修正走勢，其中，新竹縣竹北市、台中沙鹿區、台南善化區及高雄橋頭、仁武等地，房價年跌幅約在3%至10%之間；僅嘉義太保、朴子在建設與產業題材支撐下，價格相對抗跌。

房市急凍直接反映在銀行端授信結構。依據金管會最新資料，截至去年11月底，國銀依《銀行法》72-2條計算的不動產放款比率降至25.66%，連續半年走低，並續探近9年半新低。從個別銀行分布來看，落在27%以上警戒水位的銀行家數已連續多月維持在個位數，銀行承作房貸的結構性壓力緩解。

銀行圈指出，在央行房市信用管制政策未鬆綁下，房市成交量持續低迷，不動產放款餘額增幅有限；反觀存款與金融債規模穩定成長，分母增速高於分子，使得整體不動產放款占比下滑。

另一方面，政策性房貸「新青安」的運用結構引發關注。財政部統計，新青安核貸戶中，年所得200萬元以上的高所得戶突破萬戶，占比逾8%，另有7,000多戶申貸者年齡高於50歲，與政策原本鎖定的首購與青年族群出現落差。立法院財委會披露，部分案件涉及違規或人頭操作，並非實際自住需求，相關利息補貼規模已達億元。

對此，財政部已啟動新青安第5波清查作業，截至去年11月底，累計追回違規案件8,600餘戶，回收利息補貼金額逾1.86億元。財政部表示，新青安將於今年7月屆期，後續「新青安2.0」將以不同方式延續，並整體評估房市供需與過往政策成效，再與央行等部會研議調整方向。

