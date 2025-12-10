預售屋交屋期延至10年！專家揭「技術性延後」背後真相 買方資金恐斷鏈

預售屋工期延長。(圖／TVBS)

預售屋交屋期延長成新常態！工期動輒5年以上，甚至逾10年，購屋族面臨資金壓力、貸款延後等困境。專家：審慎評估資金彈性、選擇信譽良好建商，降低風險。建議購屋者仔細審視合約條款，將口頭承諾轉為書面約定，以保障權益。

預售屋市場近期出現工期普遍延長的現象，從過去的2至4年交屋期，延長至現在動輒5年以上，部分建案甚至超過10年。這一趨勢主要受到缺工缺料、建商風險規避等多重因素影響。30歲的周小姐正考慮購買人生第一間房子，但面對這種市場變化，購屋族需謹慎評估。專家提醒，延後交屋可能導致買方資金壓力增加、貸款時程延後，甚至面臨租約重疊困境，建議購屋者在簽約前仔細審視合約條款並選擇信譽良好的建商。

預售屋工期延長，購屋族的風險與對策。（圖／TVBS）

周小姐看到身邊朋友陸續成家買屋，也開始考慮購買自己的房子。她表示自己在選擇房屋時會特別注重地段和價格，希望能在繁榮便利的地區找到價格合理的房子。然而，她可能需要面對的是當前預售市場工期普遍延長的新現象。

代銷業者黃楷鈞解釋，這種工期延長的現象主要源於疫情期間的缺工缺料問題，導致許多建案工程進度延誤。他表示，為了避免消費者因工期延誤而求償或產生糾紛，建商開始在合約中預設較長的工期作為保護措施。他進一步指出，疫情前購買預售屋的消費者其實比較幸運，因為之後原物料價格漲幅超過30%，使許多建商的利潤大幅縮減。

房市專家徐佳馨指出，台灣營建業面臨的缺工問題日益嚴重，優質且能配合排程的工人相對稀少，這成為整個產業的重大痛點。她同時提到，部分建商可能是技術性地延後交屋期限，一方面是為了避免買方在大交屋潮中面臨貸款壓力，另一方面也是為自己增加時間餘裕。對於購屋族來說，延後交屋意味著更長的資金壓力和更多的不確定性。徐佳馨強調，消費者購買預售屋時最重要的是確保建商不會倒閉，尤其在市場轉折期，建商因經營不善倒閉的風險較高。她建議消費者特別留意契約內容，將口頭承諾轉為書面約定，以保障自身權益。

黃楷鈞提醒消費者，目前全台灣的預售合約都必須送交市政府審核，購屋者應該核對手中簽署的合約版本與送審版本是否一致，避免落入所謂的「陰陽合約」陷阱。雖然工期延長已成趨勢，但只要購屋者能審慎評估資金彈性、選擇信譽良好的建商，仍能將風險降至最低。

