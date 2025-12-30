預售屋傳法拍風險 北市地政局教你「防雷三步驟」

▲守住血汗錢！預售屋爛尾防雷重點一次懂。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】日前市場接連傳出預售建案因財務問題遭法拍，引發不少購屋族憂心。北市地政局提醒，預售屋交易並非毫無防範之道，只要掌握正確資訊、善用官方查詢管道，即可在購屋過程中，為自己多築一道安全防線。地政局也整理出「防雷三步驟」，協助民眾降低爛尾風險，安心購屋。

第1步：簽約必看「履約擔保」

所有預售建案都須辦理履約擔保，並從五種履約保證機制中擇一採行，確保價金有第三方控管或續建保障。民眾簽約前，務必確認契約中已載明履約擔保方式、承作銀行及價金是否匯入銀行信託專戶，作為降低風險的第一道防線。

第2步：付款必查「施工進度」

預售屋工期長，建商若發生資金問題，恐影響施工進度。北市政府地政局全國首創「履約擔保資訊專區」，民眾付款前應主動透過地政局官網，連結至建管業務ｅ辦網，查詢建案實際施工情形，並留意除簽約款及開工款外，其餘價款應依工程進度分期繳交，避免「工程沒動、錢卻先付」的風險。

第3步：持續關注「建案警訊」

「臺北地政找房+」整合全市已完成備查的預售建案資料、紅單、契約及履約擔保方式，並串聯銀行信託專區，方便民眾確認價金是否存入履保專戶以及是否出現財務警訊。若建案經確認無法依約完工，地政局也會第一時間在臺北地政找房+及臺北地政雲預售屋實價查詢平台註記警示。近3年來，北市已有北投區「泊山妍」、大同區「嘉源埕驛」、中山區「鉅興藏」及大安區「大安文樺」等4件預售建案透過註記示警，提醒消費者留意，並斷絕爛尾樓風險擴大。

地政局強調，買房是人生重大決定，提醒民眾「簽約看履保、付款查工程、警訊要關注」三步驟，善用官方平台提供的公開資訊，降低預售屋交易風險，讓購屋之路走得更安心。