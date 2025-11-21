預售屋價格鬆動？七都十大行政區房價下修 四區跌幅逾1成

第3季七都各行政區預售屋成交表現，與前一季相比，已有十大行政區出現價格修正。資料照



全台房市買氣持續降溫，預售屋價格也出現鬆動? 根據591實價登錄統計，觀察今年第3季七都各行政區預售屋成交單價表現，與第2季相比，已有十大行政區出現價格修正；其中，台中清水、西屯、桃園中壢、蘆竹等四區的季跌幅更超過1成。不過，591房屋交易網指出，本次房價修正並非全面性的建案降價潮，主要受第2季新案推高基期、交易量區域轉移影響，整體仍屬盤整階段，買方若期待「有感降價」，仍需耐心觀望。

此次房價修正幅度最大的區域集中在台中市與桃園市兩大都會區。其中，台中清水以1成以上的跌幅居冠，同為海線的沙鹿也緊追其後，季跌幅逼近1成，兩區近年受惠房價外溢效應，加上投資買盤積極進場，價格快速推升，第2季因新案帶動成交站上4字頭，拉高成交基期；然而第3季在市場觀望下交易量明顯縮減，均價自然回落，進而反映出較明顯的跌幅修正。

桃園中壢、蘆竹房價在第3季同樣出現1成修正。中壢第3季的交易重心從高價青埔特區轉向相對親民的內壢車站周邊新案，4字頭成交價拉低區域行情；蘆竹情形類似，本季成交量集中於價格相較南崁低的山鼻重劃區，導致整體數據呈現季跌。而西屯雖是台中蛋黃區，但因其第3季的成交主力集中在12期重劃區，6字頭行情下拉整體均價。

全台房市買氣持續降溫，今年第3季七都各行政區預售屋成交單價表現，有十大行政區出現價格修正，其中，台中清水、西屯、桃園中壢、蘆竹等四區的季跌幅更超過1成。591實價登錄提供

即便是台北市，也在此波調整出現小幅下修，如北市南港本季下跌約6%，主因是中研院生活圈新案成交價低於百萬，使區域均價下滑。而桃園龜山，則因上一季指標案「福樺春天」成交價上看7字頭，推升基期，造成第3季出現5%的季跌。南部方面，高雄三民受到中都重劃區等高價區域第三季成交量減少影響，也出現約4%的微幅下滑。

最後，北市大安與文山也分別出現約2.6%的微幅調整。大安區的修正來自第3季成交量集中於科技大樓站周邊相對低價區段；文山則因第2季有元利、國泰等一線品牌建商開案，將區域房價基期大幅推升，第3季回歸常態後，價格自然回調。整體來看，本次十大行政區房價季跌多屬基期調整，仍未見明顯降價潮。

