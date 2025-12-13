預售屋同社區有社宅！ 她猶豫問「會有影響嗎」 網點關鍵：管理好最重要

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

不少人在購屋前，除了考量地段、格局與價格外，也會在意社區住戶的組成。近日，有網友發文表示，她看中的預售屋因為與地主及國有地合建，所以未來社區內會有部分戶別規劃為社會住宅，讓她忍不住擔心是否會影響到居住品質，對此詢問網友們的意見，「同社區中有社宅的房子，大家會考慮嗎？」

有網友問「同社區中有社宅的房子，大家會考慮嗎？」（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT上以「同社區中有社宅的房子，大家會考慮嗎？」為題發文，指出自己近期鎖定的預售屋，由於是地主和國有地一起合建，未來將有部分樓層會做為社會住宅使用，可能會與一般戶位於同社區、甚至同樓層但分屬電梯不同側。原PO也提到，雖然一般住戶也可能會遇到惡鄰居，但她仍擔心是否會遇到亂停車、抽菸或其他住戶行為不佳等情況，詢問網友們「想請教大家有沒有什麼點是還需要考量的呢？」

貼文一出立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，有人認為沒有什麼差別，「非社宅還不是一堆怪人，住過就懂」、「你想太多，租社宅的素質反而比一般租客好，社宅要資料審核，很多是打拼中年輕小夫妻 」、「社宅太妖魔化，社區一堆醫生，公布欄也是說壞狗狗，沒水準阿」、「你講的問題，普通宅就沒有嗎」、「純住也會出怪人，都是運氣」。

也有網友呼籲不要刻意標籤社宅住戶，「歧視社宅真的沒必要」、「社宅抽菸檢舉馬上可以依約要求搬家，而且有公證執法無礙，一般住戶抽菸你根本更沒皮條」、「現在社宅管理規定都很嚴格，不用太擔心」、「住社宅的太誇張處理方式比一般住戶處理方式更多」、「如果遇到惡房客，社宅有公權力直接管理，跟私人房東沒辦法處理，這種管理力度就差很多了吧」。

