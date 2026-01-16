預售屋客變打破透天分層疏離感！「收納牆體化」美學設計，讓 56 坪透天別墅輕鬆乘載全家日常

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 東風室內設計

在現今室內設計的趨勢中，透天別墅的規劃已不再單純追求空間的垂直分割，而是轉向如何透過更流暢的動線與機能佈局，拉近家人的距離。這座 56 坪的透天別墅，於預售屋客變階段即著手規劃的四房兩廳空間，是設計師針對一家三口生活型態量身打造的現代風傑作。在客變時期，設計師精確地調整了格局，除了主臥與小孩房，更貼心地預留了孝親房，以因應未來全齡生活的彈性需求，讓這棟別墅不僅是現下的居所，更是能陪伴孩子成長、承載世代同堂記憶的永續容器。



傳統透天別墅常因垂直結構而讓家人生活顯得疏離，本案將客廳、餐廳、廚房與書房機能，打破隔閡整合於同一個寬闊的開放式平面上。設計師巧妙利用沙發後方的半高矮牆作為領域劃分，劃分出採光通透的開放式書房，讓屋主在處理公務或閱讀時，視線仍能與在客廳休息或在餐廚區忙碌的家人保持交集，以「跨場域應用」的邏輯，減少了厚重實牆的壓迫感，不僅讓公領域視野極大化，更實質地優化了家人間的溝通頻率，讓「家」的中心點從單一功能區擴展至整個平面的生活軸線。針對屋主最在意的收納需求，設計師展現了「將收納牆體化」的手法，在開放式書房後方的牆面化為公共區域的主要收納核心，收納櫃牆整合了書櫃、展示櫃與備餐櫃機能，從客廳延伸至書房的大型系統櫃，提供充足且有序的藏書與生活雜物存放空間；選用高品質德國系統櫃，結合清水模漆的沉穩質感與結晶鋼烤的細緻光澤，將機能隱藏於俐落的立面之中；另一側連結餐廚區的備餐櫃，更運用人造石與質感木皮，打造出兼具美感與耐用度的多功能中繼站。

在採光與照明佈局上，公領域除了引進大面落地窗的自然光，樓梯處更巧妙設置格柵屏風，既化解了開門見山的隱私疑慮，更在陽光灑落時創造出豐富的線條光影，提升空間層次感。私領域則回歸放鬆與溫馨，臥室床頭採用特殊的上下投射照明設計，柔和的光暈消弭了銳利角度，為睡前時光注入一抹沉靜與質感。透過建材、機能與光影的加乘，57坪透天別墅成功在理性的現代框架中，體現了感性的居家生活美學。

