預售屋客變撤中島、換座向！19 坪小宅翻轉格局，把走道變身咖啡櫥窗，釋放兩倍空間擁抱三房兩衛
編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 綺寓空間設計
小編帶你看好宅
本案位於桃園青埔，雖然僅有 19 坪，但在預售屋客變階段便提早介入，成功在有限坪數內擘劃出 3 房 1 廳 2 衛的精實格局。設計概念旨在打造下班後能完全放鬆且機能多元的居住環境，為了極大化坪效，更在特定區域規劃架高地板，將收納隱於無形，並透過動線重排讓採光穿透全室；全室摒棄複雜的材質，選用較為溫暖輕柔的木質元素鋪陳，並以優美的弧形線條作為視覺引導，讓空間在開闊與緊密之間律動，居住者在每一個轉身走動中都能參與空間的變化。
客變前的原始格局面臨客廳採光不足、沙發無牆可靠等難題，設計師果斷調整客廳位置，將原本環繞在公共區域周圍的房間集中微調，把原本被浪費的走道轉化為展示與收納雙重用途。針對喜愛閱讀的屋主，設計師以沉穩低調的灰調水泥漆與木作貼皮構築基底，讓沙發依窗而設，當屋主躺臥在沙發上閱讀時，光線透過木百葉窗簾細碎灑落，為寂靜空間增添悠然氛圍。地面鋪設 SPC人字拼地板，藉由交錯紋路產生視覺引導，並巧妙運用隱藏門設計簡化視覺雜訊，讓科技業的理性能在美學中得到釋放。由於原配的中島廚房不符合屋主烹飪習慣，在客變時變更為靠牆的大一字型廚房，釋放出更多動線空間，綺寓空間設計在通往私領域的走道側，精心設置了結合展示機能的咖啡機櫃，原本單調的過道搖身一變成為備餐櫃區，讓原本無趣的走道充滿實用機能，每當屋主經過長廊，隨手泡一杯咖啡，視線便能落在一旁層板上來自世界各國的旅遊小物與收藏品，走道不再只是銜接場域的媒介，而是充滿生命力的戰利品櫥窗。
小編的最愛
為了滿足屋主對於客房與居家辦公的需求，原本夾在兩間臥室中間的房間被改造為架高型和室空間，架高地板下方提供海量的收納深度，解決小坪數的儲物痛點。空間設計核心在於「三面通透」的視覺開闊感，拉開窗簾時，公領域的視覺延伸感極佳；而透過滑動玻璃門與窗簾的彈性配合，平時是開闊的書房，居家辦公時能享有專屬的專注力，當好友來訪借宿，只需將簾幕拉上便能瞬間轉換成具備絕對隱私的客房，展現 19 坪宅邸中極其靈活的空間彈性。
綺寓空間設計／張睿誠
地址：台北市信義區松仁路228巷9弄5號1樓
電話：02-87803059
Email：mrculo@gmail.com
