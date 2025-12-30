預售屋市場資訊更透明 中市地政局輔導創新措施 豐原地所獲廉能透明獎肯定

豐原地政所-廉能透明獎頒獎。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為健全不動產交易秩序、提升預售屋市場資訊透明度，台中市政府地政局持續督導所屬地政事務所推動廉能與便民並進的行政作為。其中，豐原地政事務所因應預售屋全面實價登錄後衍生的市場亂象，提出「預售屋市場保健組－房市健康我守護」創新措施，協助民眾正確掌握市場資訊、引導業者依法申報，獲得台中市114年廉能透明獎肯定。

地政局指出，「預售屋買賣」自112年起已全面實價登錄，雖使價格資訊趨於透明，但也出現部分民眾不熟悉申報規定而遭裁罰，或不肖業者藉由重複申報營造交易熱絡假象等情形，對市場秩序造成影響。豐原地政事務所針對上述問題，主動提出系統化、前端預防的創新作法，補強制度落實的最後一哩路，深獲肯定。

廣告 廣告

豐原地政所工作團隊。（圖/記者廖妙茜翻攝）

地政局長曾國鈞表示，地政業務除持續朝向便民服務精進外，更須兼顧行政透明與公務廉潔，才能打造值得市民信賴的政府。此次豐原地政事務所推動的「預售屋市場保健組－房市健康我守護」措施，透過資訊公開與科技輔助，讓預售屋銷售狀況更清楚可見，並主動協助業者正確完成實價登錄，降低誤報受罰風險，兼顧市場秩序與行政效能，具有示範與推廣價值。

主動提供預審服務。（圖/記者廖妙茜翻攝）

豐原地政事務所主任徐浩雄表示，為提升預售屋市場資訊透明度，該所整合多項創新作為，包括「預售銷售溫度計」、「程式普篩抓異常」、「申報錯誤預防針」及「重點防疫點對點」等措施。其中，「預售銷售溫度計」於豐原地政事務所官方網站（https://fyland.land.taichung.gov.tw/home.php）公開提供轄區內豐原區、神岡區及后里區各預售屋建案名稱與銷售情形，並以溫度計圖像化呈現，協助民眾快速掌握市場動態。

徐主任進一步指出，「程式普篩抓異常」係透過自行開發的篩檢程式，即時比對資料，有效揪出重複申報情形，防止不肖業者營造交易熱絡假象；「申報錯誤預防針」則由地政所同仁於業者正式申報前提供預先檢視與輔導服務，協助業者一次申報到位；「重點防疫點對點」則針對預售屋銷售中心，由專人到場進行實地申報輔導，強化第一線宣導與溝通。

廉能透明獎頒獎。（圖/記者廖妙茜翻攝）

地政局表示，未來將持續鼓勵所屬地政事務所發展創新作為，透過制度設計與科技輔助，深化不動產交易資訊公開與行政透明。市民如對實價登錄或預售屋交易資訊有相關疑問，歡迎洽詢豐原地政事務所，共同為健全房地產市場環境努力。