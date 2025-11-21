預售屋房價鬆動了？十大下跌行政區出爐 專家：想「有感覺」還得再等等

記者陳韋帆／台北報導

全台房市買氣延續下行，今年第三季七都已有十大行政區出現預售屋成交單價季跌，台中清水、西屯與桃園中壢、蘆竹等四區跌幅超過一成。（圖／記者陳韋帆攝影）

全台房市買氣延續下行，連原本撐盤力道較強的預售市場也開始出現鬆動。根據《591實價登錄》統計，今年第三季七都已有十大行政區出現預售屋成交單價季跌，其中台中清水、西屯與桃園中壢、蘆竹等四區跌幅超過一成。

不過 591 房屋交易網強調，本季下跌並非「建商大降價」的普遍現象，而是第二季大量新案推升基期，加上交易重心明顯移轉，使第三季數據呈現回落。整體仍屬盤整階段，若期待明顯讓利，買方可能還得再等等。

預售屋十大房價下跌行政區。（圖／591提供）

此次房價修正幅度最明顯的區域集中在台中與桃園兩大都會。其中，台中清水季跌幅超過一成，海線另一熱區沙鹿也逼近一成。兩地近年因房價外溢效應強、投資買盤積極，成交單價一路被推升；第二季又因新案帶動成交站上 4 字頭，使基期飆高：第三季市場則轉趨觀望，買方退場、交易量縮減，均價自然反彈壓力大，跌幅因而特別明顯。

桃園中壢、蘆竹第三季同樣出現一成修正。中壢本季成交重心明顯由高價的青埔特區移至相對親民的內壢車站周邊，使原本 4 字頭以上的水準被拉低。蘆竹則因成交集中於價格較南崁低的山鼻重劃區，導致整體均價下滑。

至於台中蛋黃區西屯，雖為熱門區域，但第三季買氣集中於 12 期重劃區的 6 字頭新案，使整體市場行情被往下拉。

而即便是買氣相對抗跌的北市，也未能完全避開此次盤整。南港第三季約下跌 6%，主因是中研院生活圈部分新案成交不到百萬，使高價區段均價被壓低。

桃園龜山的情況則屬於典型的「高基期修正」。第二季指標案「福樺春天」成交價直上 7 字頭、拉高整體行情，使第三季在缺乏高價案支撐下出現約 5% 的季跌。

南部方面，高雄三民因第三季高價區域如中都重劃區的成交量縮減，使整體均價回落約 4%。

台北市大安與文山本季也分別微幅下跌約 2.6%。大安區因第三季交易集中於科技大樓站周邊的相對低價區段，使數據稍微回落；文山區第二季則受元利、國泰等品牌建商開案推升基期，第三季回歸常態後，成交價自然往下調整。

591指出，本次預售市場雖有十大行政區出現季跌，但大多屬於「基期偏高 → 交易重心移轉 → 均價回調」的統計現象，尚未出現全面性的降價潮。當前市場仍處於盤整階段，買方若期待明顯讓利，短期內恐怕難以看到；真正的「有感降價」，仍需等待景氣、市場預期與銷售壓力累積後，才可能同步發酵。

