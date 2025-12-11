預售屋這地漲最兇，北市成交價全破百萬！專家列4黑馬區：還有8字頭新建案

年關將近，根據內政部今（2025）年第2季全國住宅價格季指數為148.65，已是連續第2季下跌，整體房市呈現持續降溫與量能縮減的趨勢，房地產專家何世昌也列出同期六都房價數據，直呼「這種漲漲跌跌的走法，也許50年後還等不到7折價。」他10日並在臉書引述接受「地產秘密客」節目訪問時的片段指出，台北市今年第2季的預售屋「成交單價」，12個行政區皆超過百萬，其中以萬華區漲幅是最劇烈；他並在貼文盤點北市各區的「今非昔比」，並點名4個地區，問網友哪個會是「房市黑馬區？」

何世昌在訪問中指出，台北市地政局最新公布今年第2季的「12個行政區成交單價預售屋」每區都超過3位數，要注意的是這並非「開價」，而是「成交價」；其中以萬華最為劇烈，原本基期僅7、8字頭，漲幅超過3成，北投則受到美國AI晶片大廠輝達效應影響，北士科成交均價已從去年的110萬漲到約120萬元。至於想入住北市，哪些區域不用3位數？他首先點名社子地區。

何世昌指出，社子有3個次分區，其中一個是「葫蘆堵」，大約在延平北路五段兩側，這是整個社子生活機能最方便的地方，新建案價格還在8字頭。節目主持人補充，先前發現當地有個建案台北市蛋黃區，且還是士林區門牌，開價約8到9字頭，不用百萬，價格還算親民；此外周邊還有環狀線的北環段，有一站是社政公園站（Y24），可以連結士林、劍南路、內湖或往徐匯中學板延伸。何世昌表示，等到相關議題兌現時，房價絕非現在看到的樣子，因此最好趁題材還沒實現時趕快入手。

除受訪內容外，​何世昌也在臉書貼文中形容，在過去，內湖是台北的鄉下，現在每坪房價破百萬；​南港被嫌是工業黑鄉，如今房價高不可攀；​北投則在天龍人眼中跟野柳女王頭一樣都是風化區，​現在百萬房價已不稀奇。他總結，​區域發展，建設向前，房價默默進階，​預售屋百萬單價已經是台北市的日常；他也點名，當​單價在百萬以下的區域成為稀有種，「​社子地區、新北投、復興崗、關渡地區，​你覺得哪一個地方，會是下一個房市黑馬區？​」

