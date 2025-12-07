預售屋、新成屋怎麼選？ 他打算「先自住再轉手」 網見優缺點建議：選可以看到的

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

房價節節攀升，先買可負擔的物件再轉手換大房是不少人會採用的方式，然而，這種情況該買預售屋還是成屋也是一大難題。近日，有網友分享自己目前看中兩個物件，一個是兩年後交屋的預售案，另一個是屋齡僅約3.5年的中古屋，兩者地點、格局大小幾乎相同，但卻各有優缺點，讓他陷入選擇困難。

有網友看中的兩間房位在同一區域、同一建商興建，甚至僅隔一條馬路（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT上以「預售屋 vs 3.5年中古屋」為題發文，表示自己希望先買房自住，等孩子長大後再出售，因此希望找到更具保值性的標的。他看中的兩間房位在同一區域、同一建商興建，甚至僅隔一條馬路，採光、格局與規劃差異不大，但預售屋需要等待兩年才能入住，而新成屋則能立即搬進去。

原PO也整理兩間房的優缺點，預售屋建材好、地板為降噪材質，樓層內管線配置與全棟軟水系統，也能分期付款減少短期壓力，但需自購家電、等待交屋期間需租屋、總價與管理費更高，且樓層較低、視野受限。至於新成屋則能立即入住，家電大多具備，海景視野佳、車位位置理想，不過需拆除前屋主客製裝潢，社區公共設施部分損壞、是否存在漏水疑慮仍待確認，對此詢問網友們的意見。

文章曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，多數網友傾向選能立即入住的中古屋，「中古管理不錯選中古，預售要賭風險大」、「聽起來條件沒差很多，預售屋賭博成分比較大，如果價錢差不多我會想要已經可以看到的」、「把預售屋租房兩年的租金，換算成漏水修理的錢，如果打得平，我會選擇中古屋」、「之前買的預售剛交屋，要我選會選中古屋，前面要跟建商用那些有的沒的麻煩死了，就算是新的也有很多維修問題」。

不過也有網友認為，「中古你現在就看到漏水了，你買下去以後就會覺得自己現在在看什麼」、「漏水不用考慮了吧，大樓漏水宇宙麻煩的欸」、「已經發現滲水，也是得賭樓上鄰居人品，不考慮再看下一間嗎」、「當然是預售，拆裝潢比買家電還貴」、「都知道漏水了 還要買喔」、「會不會才3.5年屋齡就要賣的 原因就是天花板滲漏水了？」。

