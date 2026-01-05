預售市場大失血！全台總銷年減1.4 兆 「這一都」4區淪為重災區

南部先前受惠科學園區效應，帶動價量上揚，但在政策衝擊下，呈現價量雙雙重挫。永慶房屋提供



受房貸緊縮與房市信用管制雙重打擊，2025年全台預售市場慘遭「斷頭式」量縮，根據房仲業者最新數據顯示，去年前10月全台預售屋交易僅3萬餘件，相較前一年同期驚人減少超過7成，整體總銷金額更從1.99兆元暴跌至0.59兆元，在購屋心態轉趨保守下，過去房市熱絡的高雄市成為重災區，共計4個行政區預售量能縮減逾9成，顯示在房價高基期與政策壓力下，買方已正式縮手觀望。

從2024年下半年開始，預售屋買氣急轉直下，交易量也跟著迅速量縮。永慶房產集團統計2025年1到10月全台各行政區預售屋的交易量，發現前10個月全台預售屋僅成交3萬180件，相較2024年同期的11萬1773件，量縮幅度達73%，交易量衰退幅度明顯。其中，全台預售交易年減幅前十名的行政區，減幅都超過9成，極為量縮。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，2025年全台前10個月的預售市場延續去年下半年較低迷的市況，消費者購屋心態偏保守觀望，量能自然受到壓縮，整體交易量較前一年下滑不少，1至10月的預售屋交易量僅剩去年同期的27%；而預售屋總銷金額僅0.59兆元，較去年同期的1.99兆元、年減70.4%。

房仲業者統計，2025年前10個月全台預售屋表現，不僅交易量和總銷雙雙年減7成以上，部分區域交易量甚至年減9成以上。永慶房屋提供

嘉義縣朴子市去年1到10月的預售交易量僅41件，相較去年的891件，年減95.4%。陳金萍表示，朴子市受惠台積電進駐嘉義科學園區的外溢效應，在科技題材帶動下，當地預售屋價格已提前反映未來就業與人口移入的上漲預期。同時，建商看準商機，短時間內不斷推出建案，使供給量快速暴增，但受政策影響，加上房價基期已高、市場又供過於求，因此當地交易量縮明顯。

同樣受惠台積電效應的新竹縣寶山鄉，預售交易量縮92.3%。陳金萍說明，寶山鄉為新竹房市蛋白區，隨著市區發展飽和及台積電設廠效應下，預售屋房價直線飆升，由於房價已到相對高檔，加上受政策衝擊，2025年預售交易量急度量縮。

高雄市則是交易減幅最大的地區，共有4行政區預售屋年減幅破9成。陳金萍指出，近年來，高雄市因產業題材及建設到位，加上房市熱絡，預售屋市場也跟著價量齊揚，不過，面臨政策衝擊，開始呈現量縮價跌格局，預售買氣不振，即使是北高雄區域，在台積電設廠帶動下，整體房市關注度提升，尤其仁武區因出現嚴重量縮，2024年交易量破千件，到2025年僅剩不到百件，買方購屋心態保守。

