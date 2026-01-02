預售、成屋同步量縮，專家： 2025 房市盤整， 2026 成關鍵年

2025 年台灣房市在政策調控、資金流向與市場信心交錯影響下，整體呈現「量縮價撐」的盤整格局。從預售屋到成屋市場，交易量明顯降溫，但房價尚未出現全面性修正，市場結構逐漸回歸以自用需求為主。

觀察預售市場表現，前 10 月揭露交易量約 3.4 萬件，較去年同期約 12 萬件大幅量縮約 7 成。二手屋市場同樣降溫，全年建物買賣移轉棟數預估約 26 萬棟，年減幅度約 25%。不過在成交量下滑之際，房價則進入盤整期，北部房市相對中南部表現更為平穩。

信義房屋不動產企研室專經理曾敬德指出， 2025 年股市與黃金價格同步走高，與房市形成明顯「股房背離」現象。政策上路後，市場對房價「不買就會更貴」的預期明顯轉弱，部分漲多區域甚至出現價格修正的期待。

展望 2026 年，國際政經情勢、全球利率走向、股市表現以及信用管制是否調整，仍是影響房市的重要變數。

不僅住宅市場降溫，商用不動產與土地交易同樣轉趨保守。信義全球資產公司統計， 2025 年上市櫃法人購置商用不動產交易額約 1,487 億元，年減 23%；土地交易金額約 1,070 億元，年減幅度達 33%。

在供給面方面，雖然今年完工交屋量預估將達 17 萬棟、創近年新高，但短期釋出誘因有限，加上短期交易稅率仍高，屋主多選擇持有觀望。另一方面，建商已明顯放慢推案與購地腳步， 9 月與 10 月住宅開工量皆降至約 7,000 戶，年減約 3 成，顯示業者審慎因應市場調整。

曾敬德認為，未來房市表現仍將回歸供需基本面。短期需求變化有限，自用與首購仍是市場主力，但供給壓力是否逐步浮現，特別是預售餘屋、新成屋量體較大的外圍區與重劃區，將成為 2026 年的重要觀察指標。

