預報降雨量達標 高雄「這5區」明天放豪雨假
即時中心／徐子為報導
高雄市政府表示，根據中央氣象署及水土保持署資訊，明（10）日仍受滯留鋒及西南氣流影響，預估午後降雨開始趨緩，但仍需保持警戒。氣象署最新預報資料顯示，明日高雄市山區雨量仍達停班停課標準，為維護山區民眾安全，明日那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區5個行政區停止上班、停止上課。
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嚴防豪雨！高雄5區、屏東8鄉、嘉義5鄉、台中和平區、南投仁愛鄉9日停班停課
受滯留鋒面及西南氣流影響，全台各地降下大雨，氣象署今天（6/8）下午5時最新雨量預測，至今晚8時至明晚8時共有8縣市山區雨量達停班停課標準。高雄市政府率先宣布，為維護山區民眾安全，明天瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區5個行政區停止上班、停止上課。
豪雨繼續炸！10日全台停班停課一覽 「5地區」今放豪雨假
受到滯留鋒面及西南氣流影響，易有大雨或豪雨，氣象署今（10）日持續發布豪雨特報，提醒台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣已有豪雨發生，針對這波滯留鋒面及西南氣流豪雨事件，今日高雄市山區達停班停課標準，高雄市宣布那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區5個行政區停止上班、停止上課。
雨彈繼續炸！「大量雲雨帶」向中南部移 12縣市豪、大雨特報 大雷雨轟2地
氣象署今（10）日針對12縣市發布豪雨特報，表示受到滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣已有豪雨發生，今日高雄市山區有局部大雨或豪雨，苗栗以南地區及花東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，連日降雨，山區仍請留意坍方、落石及土石流。
短暫空檔要來了！週五迎「第二波雨彈」降雨熱區曝光
大雨何時停？中央氣象署今（9）日表示，目前中部以南降雨仍持續，尤其高雄六龜雨量已達366.5毫米。明天鋒面逐漸向南移動，北台灣降雨將稍微趨緩，不過中南部及花東山區仍會有局部大雨或豪雨。週五受到滯留鋒面及西南風影響，全台再迎來顯著降雨，預估西半部、東半部山區會有大雨或局部性豪雨。
16縣市「大雨特報」越晚下越大！氣象署：明後天雨勢不輸颱風
氣象署今（8日）上午10:20針對16縣市發布大雨特報，影響時間從8日上午持續至9日晚上，範圍包括：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、連江縣。據《NOWnews 今日新聞》報導，氣象署預...
不斷更新／苗栗泰安緊急停班課！ 6/9全台「豪雨假」一次看
受滯留鋒面及西南氣流影響，氣象署啟動「較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業」，週二週三是降雨最顯著時段，各地易出現短延時強降雨及積淹水情形。《台視新聞》整理6月9日全台各縣市停班課情況：北部地區基隆市：未
強風軸正對台灣！氣象粉專示警「挑戰熱帶低壓」 降雨最劇時間曝光
受滯留鋒面及西南氣流影響，明（9）日整個西半部、宜蘭地區及花東山區有陣雨或雷雨，且有大雨或局部豪雨出現，尤其中南部山區有持續性的強降雨，累積雨量可能達到豪雨等級以上，氣象署已啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業。氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，廣東海域附近明天將有低壓渦漩發展，預計週三（10日）通過台灣上空，日本氣象廳甚至認為有機會增強為熱帶低壓，由於強風軸正對台灣，「使週二下午至週三下午成為本輪降
下雨全身痠痛心情差 當心氣象病來襲
記者湯朝村∕嘉義報導 近日全台受鋒面及西南氣流影響，各地頻傳豪雨，不少民眾發現身體開…
引水比降雨多！南化水庫合計8位數「進帳」
受低氣壓、西南風、滯留鋒面等影響，供應民生用水的南化水庫集水區以及高雄山區連日來都有降雨，連同上游逕流與越域引水，帶來8位數的「進帳」，超過1千萬立方米，有效挹注水情，蓄水率逐漸攀升，直逼3成。水利署南區水資源分署統計，直到今午，南化水庫集水區從上週四開始降雨以來，上游逕流持續湧至，預估進水量可達4
今滯留鋒徘徊「降雨時間長」！雨至少還要下7天 中場休息時間曝
今、明（10日、11日）兩天滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，氣象署提醒，台灣中南部地區及東部、東南部山區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨，今日南部山區亦有局部短延時豪雨發生的機率。
小心大雨！水利署：雙北「這9區」發布淹水警戒
即時中心／林韋慈報導今（8）日受鋒面接近及西南風增強影響，中南部地區降雨機率高，不定時出現陣雨或雷雨，局部地區伴隨間歇性強降雨，南部更有短延時豪雨發生的機率。北部地區午後也持續遭受大雨轟炸。經濟部水利署今（8）日下午針對台北市與新北市9區發布淹水警戒，二級警戒為台北市中正區 、 中山區 、 內湖區 、 士林區 、 萬華區，而新北市中和區 、 永和區 、 新店區 、 土城區則發布一級警戒。
烏曾南3水庫大進帳650萬噸！水情緊張才稍緩解 緊接準備防汛、防洪
經濟部今（8）日表示，考量梅雨滯留鋒面及暖溼西南風增強影響，台灣附近環境更趨不穩定，為因應可能的劇烈降雨，經濟部次長賴建信今天開設應變小組並主持防汛整備會議。至於水情吃緊的南台灣，過去24小時降雨，已替烏山頭水庫、曾文水庫、南化水庫帶來共約650萬噸水庫入流量，水庫蓄水率已回升到12%至24%左右。
超狂6天梅雨灌全台！中、南部水庫「大進帳解渴」 全台蓄水量曝光
近期梅雨鋒面發威，全台各地接連降下大雷雨，雖然帶來不便，但也為台灣水庫帶來豐沛進帳。這波梅雨在短短6天內，為全台主要水庫挹注了超過1.2億噸的寶貴水量，讓原本水情吃緊的南部地區終於「解渴」，民生、產業與農業用水的壓力均獲得大幅舒緩。
全台戒備雲圖一片紫白！致災性雨彈連炸7天 重頭戲明後天
今年最強梅雨鋒面正式南下，聯手西南氣流將在台灣滯留長達一週。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發出警示，明後兩天迎來降雨高峰，全台需嚴防致災大雷雨，中南部水庫則盼迎解渴甘霖。
受惠連日降雨！曾文、烏山頭水庫突破一成
記者張淑娟／楠西報導 連日雨讓曾文水庫和烏山頭水庫的蓄水量均已突破一成，合計增加一千…
下游注意！持續降雨水位攀升 台灣第一水庫今年首度溢流
受西南風與滯留鋒面的影響，有「台灣第一水庫」之稱的新化虎頭埤，上游持續降雨，累積破百毫米，逕流湧入，水位迅速攀升，超過目前的高層35.18公尺，今年首度自然溢流，農田水利署嘉南管理處籲請民眾遠離河岸，注意安全。根據嘉南管理處新化工作站的觀測，虎頭埤上游的興大林場，從昨天迄今，36小時內累積降雨破百毫
雨天出門鞋子秒濕？專家授「1步驟」有效防進水
生活中心／尤乃妍報導近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台降下豪雨，部分地區甚至出現淹水情況，不少民眾抱怨一出門鞋子就濕透。對此，生活達人陳映如分享，只要在出門前多做「1個小動作」，就能降低鞋子進水、浸濕的機率，讓雨天外出也能保持雙腳乾爽。
高屏響國家警報 5縣市慎防大雷雨！粉專提醒：台南、高雄風雨開始
高雄、屏東多個行政區響起國家級警報！中央氣象署對高雄、屏東、台東、台南、嘉縣發布大雷雨即時訊息；氣象粉專提醒，「台南、高雄風雨開始，嘉義、屏東預備！」
全台大雨連下一週變「紫番薯」！「這兩天」雨勢最大
生活中心／李明融報導鋒面大軍壓境，全台民眾這週出門上班上學千萬別忘了帶傘！根據最新各國氣象模式的降雨模擬顯示，台灣上空即將被「一片紫白」的肥厚雲系籠罩，降雨趨勢圖直接驚見「紫番薯」形態，宣告今年梅雨季以來最強、持續時間最長的一波降雨正式大爆發。氣象專家紛紛發出警訊，指出這波梅雨鋒面不僅是睽違許久「結構最完整」的一波，更將在台灣附近擺盪、滯留長達一週以上。隨著西南季風進場打底並升級為強烈西南氣流，兩者聯手發威下，將為全台帶來極為驚人的降雨量，防汛工作勢必得提前拉高層級。
影/新竹便當店氣爆災區近距離直擊！居民懼：這裡是地獄嗎
新竹市高翠路今（9日）凌晨發生的嚴重氣爆，釀成5人送醫其中3人命危，目前現場全部封鎖，居民也拍下氣爆後沒多久的驚悚現場po上網，恐懼直呼：「這裡是地獄嗎？」