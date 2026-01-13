預定接任國民黨文傳會副主委 尹乃菁曝徵詢內幕：將來「這件事」最重要

尹乃菁透露接任國民黨文傳會副主委徵詢過程。

預定接任國民黨文傳會副主委的媒體人尹乃菁，今天（13日）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋訪問，揭露被徵詢的過程。她強調頭銜不重要，迎接大選年，2026與2028是決定臺灣很重要的戰役，國民黨必須要打贏。

尹乃菁談到徵詢過程，因為主委吳宗憲要爭取宜蘭縣長提名，但文傳會有很多的工作要推動，於是黨主席鄭麗文約她見面聊聊。「麗文有一天就是打電話來，然後就說有事情要跟我談，後來我們就約了，就在她家談，麗文的作風是很明快的，談事情也不需要拐彎抹角，而且我們這麼熟，大概就是文傳會有很多的工作，應該要立刻推動規劃，然後時間上面也非常的急迫。」

尹乃菁表示，大選年要聯繫安排的事情非常多，現在網路媒體時代，黨部這邊要回應各方面的議題，要掌握節奏的速度是非常非常快的。文傳會的工作很細，包括立法院通過的法案，黨這邊提出來的主張，還有跟各縣市，從中央到地方的議會聯繫，然後發言的口徑與言論方向，總是要有一個發動機，把這些要講的議題和理念發散出去。

尹乃菁也批評民進黨執政帶頭作亂，國民黨肩負重要責任，必須扭轉局勢改變臺灣的命運。這幾年真的非常非常的關鍵，其實有很大的責任，是在國民黨的身上，讓臺灣朝比較穩定有方向感的，可以安全去做夢的方向。國民黨能不能夠在2026年2028年選戰獲勝，真的是決定臺灣很重要的戰役。