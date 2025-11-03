預定明年退休！最高法院法官周盈文突腦出血昏倒 送醫開刀搶救中

最高法院法官周盈文（中間）今突發腦出血昏倒，緊急送醫開刀治療中。鏡週刊

最高法院法官驚傳昏倒送醫！過去曾審理前總統陳水扁貪汙案的最高法院法官周盈文，今（3）日下午在辦公室內突發腦出血昏倒，緊急送往台大醫院急救，目前已送進開刀房手術中，所幸初步了解暫無生命危險。

據了解，周盈文今下午約3點半被法官助理發現倒臥在辦公室地板上，桌上還留著吃到一半的便當，疑似中午用餐後突感不適昏倒，現場同仁見狀立刻撥打119求救，在書記官長與庭長陪同下，緊急送抵台大醫院急診，經診斷為腦出血，醫師隨即安排開刀搶救。

66歲的周盈文是國立台灣大學法律系畢業，司法官訓練所第26期結業，歷任台灣高等法院行政庭長，目前任職於最高法院刑事第八庭，原定明（2026）年1月退休，法院內部人士指出，周平日身體狀況看似穩定，僅有高血壓病史，這次突發狀況令同仁相當震驚。

周盈文在司法圈資歷深厚，曾擔任「扁案」主審法官之一，當年他與審判長陳貽男、陪席法官宋明蒼共同裁定，前總統陳水扁在龍潭購地案及陳敏熏人事案兩案中合併執行17年半徒刑、併科罰金1.54億元，該裁定成為扁案的重要司法節點。

此外，周盈文的妻子楊絮雲同樣是司法體系出身，曾任高等法院民庭法官、最高法院法官。楊於前年控訴最高法院內部「分案霸凌」風波時，周盈文也公開力挺，夫妻感情深厚。楊絮雲已於去年提前退休。

對此，最高法院低調表示，確實有法官突發身體狀況，院方已協助家屬處理後續事宜，目前以醫療救治為優先，其他細節不便對外說明。

據了解，周法官目前仍在手術中，醫師全力搶救中，同仁也祈願這位資深法官能早日康復、平安度過難關。



