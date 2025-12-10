預拌混凝土廠「桶槽崩塌」 工人奔逃 驚悚瞬間曝光

預拌混凝土廠桶槽崩塌。（圖／TVBS）

桃園觀音區一間預拌混凝土廠於9日發生嚴重倒塌事故，廠內兩座飛灰儲槽在進行更換作業時突然崩塌，現場結構瞬間垮塌並揚起大量塵土，所幸當時廠內工人及時逃離，未造成任何人員傷亡。初步調查顯示，事故可能是因為過早拆除支撐角座所致，也有鄰居指出支架鏽蝕可能是崩塌原因。勞檢處已派員前往了解災害經過並進行輔導，督促廠商以安全方式進行拆除作業。

當天上午，這間預拌混凝土廠正在進行飛灰桶更換作業時，突然間支撐結構失去穩定性，整片結構從上方往下崩塌，伴隨著一聲巨響，現場完全塌陷並揚起大量塵土。崩解就在剎那間發生，當時廠內還有工人，他們嚇得倉皇逃出。目擊民眾看到事故發生時驚呼現場情況，而工廠內部瞬間灰煙瀰漫，彷彿被轟炸過一般。一名工人表示，整個結構都倒塌了，還好當時沒有人在倒塌區域。

鄰近居民描述了事故的詳細情況，他表示：「是他們儲槽啦，他們有2個儲槽倒下來。儲槽的腳架爛掉，整個倒掉，不是爆炸，是斷掉，爛掉倒掉。」鄰居進一步解釋，事故是由於支架鏽蝕而崩壞，導致兩個儲槽倒塌。

針對這起倒塌意外，廠商解釋事故發生的原因是因為設備更新，原本的設施已經老舊。他們表示當天只是進行檢視作業，還沒有正式動工，卻在檢查階段就發生了崩塌意外。

勞檢處製造業科科長林陳彥表示：「經確認未有造成人員傷亡情事，本處已派員至該預拌廠，了解災害經過並實施輔導，督促該事業單位應以正確且安全的方式拆除筒槽，以維護作業勞工安全。」相關單位將進一步釐清支撐結構是否鏽蝕老化，以及作業程序是否有疏失，以查明確切的崩塌原因。

雖然這起工廠倒塌事故過程驚險，所幸未造成人員傷亡，但也讓在廠中作業的工人受到了極大驚嚇。

