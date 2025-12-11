預拌混凝土車疑煞車失靈！側翻撞3車 路人驚險逃

屏東小琉球，一輛預拌混凝土車，疑似車速過快、煞車失靈，轉彎時突然翻覆。（圖／TVBS）

屏東小琉球，一輛預拌混凝土車，疑似車速過快、煞車失靈，轉彎時突然翻覆，波及停在路邊的2部機車和1部微型電動車，監視器畫面更拍下，當時一名男子也在路旁，差點就被撞上，幸好及時逃生。

屏東小琉球，一輛預拌混凝土車，疑似車速過快、煞車失靈，轉彎時突然翻覆。（圖／TVBS）

事故發生在上午10點多，監視器畫面清晰記錄了整個過程。畫面中，一名穿著淺色上衣的男子正準備到馬路牽車，突然發現對向一輛預拌混凝土車右轉時軌跡異常，車輛越來越偏、越來越近。察覺情況不對的男子立即拔腿奔跑，就在他逃開的瞬間，整輛混凝土車側翻在地。目擊民眾表示，當時路邊停放的兩輛車中有一輛是飲料店的，由於混凝土車是從斜邊駛來，所幸當時車輛附近沒有人。這位目擊民眾還表示，事發當時非常驚險，嚇得他一直發抖。

廣告 廣告

停在路邊的2部機車和1部微型電動車，監視器畫面更拍下，當時一名男子也在路旁，差點就被撞上。（圖／TVBS）

監視器也拍攝到混凝土車駕駛從破裂的前擋風玻璃爬出，而剛才驚慌逃生的男子則從車尾衝出確認狀況。雖然兩人都沒有受傷，但混凝土車翻覆後，攪拌桶內的水泥全部從喇叭口灑出。附近店家表示，業者詢問是否要將灑出的水泥剷除丟棄，還是直接在地面上鋪平，最後決定乾脆重新鋪設地板。

店家表示，業者詢問是否要將灑出的水泥剷除丟棄，還是直接在地面上鋪平，最後決定乾脆重新鋪設地板。（圖／TVBS）

據了解，事故發生地點是屏東小琉球復興路，駕駛混凝土車的是33歲李姓男子。駕駛的同事表示，事故原因是車輛無法煞車，當時車上載有水泥料，準備用於鋪設水泥工程。琉球分駐所長李宣益表示，現場無人員傷亡，駕駛酒測值為0，排除酒駕可能。

由於事故地點是小琉球一處常有遊客出入的四岔路口，若發生在假日或人潮眾多時可能造成嚴重後果。所幸事故發生在平日上午，路上行人稀少，才未釀成重大傷亡，實屬不幸中的大幸。

更多 TVBS 報導

離譜！7旬翁「打錯檔」 暴衝倒車連撞6機車

預借薪資離職「消失2個月」！老闆巧遇員工夫 討債爆口角

彰化「三寶捕捉器」庇護島太狂 7個月慘遭撞擊11次

澎湖「白沙鄉代會主席」傷 小客車相撞貨車翻

