預接單破百張！台灣戴姆勒商車New Super Great登台 升級亮點一次看

台灣商用車品牌FUSO總代理「台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司」（DTAT）旗下旗艦重卡車系New Super Great正式在台上市。此車系提供21.5至46噸曳引車及底盤車，結合德系動力科技、品牌設計美學與智慧安全配備，旨在滿足中長途運輸、冷鏈物流及營建等多元產業需求。

DTAT表示，New Super Great的全面升級不僅提升車隊效率與安全，更將台灣運輸產業帶向高效、永續與安全的新世代。在發表前，預售單已經突破百張。

自在台預售以來，New Super Great已突破百張訂單。（劉芯衣攝）

為何台灣是FUSO全球重要市場？

New Super Great於2023年日本東京車展首度亮相，而台灣成為全球第2個海外導入市場，展現總部對台灣運輸市場的高度重視。

FUSO長期以「頭家夥伴」為品牌核心，提供貼近在地需求的產品與服務。無論是貨櫃長途運輸、建材搬運，或食品與民生物資配送，重型卡車都在台灣日常物流中扮演關鍵角色。

New Super Great 的安全升級有哪些亮點？

FUSO New Super Great配備3大旗艦安全系統，全面守護駕駛與用路人：

1、第六代主動煞車輔助系統（ABA®6）：可於事故發生前偵測潛在碰撞，結合前方鏡頭與高精度雷達，自動警示與介入煞車。

2、主動側邊防護輔助系統（Active Sideguard Assist®2.0）：監控車輛轉彎或變道時的行人、自行車與鄰近車道車輛，並可主動啟動煞車降低碰撞風險。

3、前方起步盲區警示系統（Front Blind Spot Information System）：起步時偵測前方盲區的行人與自行車，並透過警示與顯示器提醒駕駛，提升行車安全。

外觀與設計有何創新？

New Super Great擁有嶄新的設計語彙，不僅霸氣而且兼具空氣力學效能：

•車身融入FUSO「黑色腰帶」元素，簡約而具視覺張力。

•配備LED智慧頭燈，整合日行燈、方向燈、大燈及霧燈功能，夜間視野更佳。

•車尾序列式LED後組合燈，提升辨識度並兼具美感，讓整體外觀更顯專業與安全。

駕駛體驗如何再升級？

為讓駕駛操作更輕鬆，New Super Great搭載多項便利科技：

•免持鑰匙系統：踩下煞車踏板即可啟動引擎，操作簡單便利。

•電子式手煞車：起步時自動解除，停車時自動啟動，降低操作負擔與意外風險。

同時，配合Truckonnect®系統，車隊可即時掌握車輛位置、行駛軌跡、油耗與安全資訊，協助企業數據化管理，提升營運效率。

預售破百，FUSO 如何成為企業可靠夥伴？

FUSO New Super Great自預售開放以來，接單已突破百台，彰顯品牌在台灣商用車市場的領導地位。DTAT強調，透過卓越運輸效能與完善售後服務，FUSO將持續為企業提供可靠運輸夥伴，助力物流、營運及創業的效率提升。

