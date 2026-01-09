預擬提案單曝光！她批藍為了「換鄭習會門票」選擇性審預算

即時中心／林韋慈報導

民進黨立法院黨團今（9）日提案將中央政府總預算與總額新台幣1.25兆元、分8年執行的國防預算特別條例列入院會議程，但在藍白聯手、席次優勢下，以50票贊成、59票反對遭否決。議場內，綠營立委高舉「阻擋國防迎敵人、藍白就是吳三桂」標語，而藍營立委則舉「賴清德拖欠軍人薪水」反擊。民進黨立委吳思瑤也在剛剛發聲，批國民黨為了鄭習會門票，選擇性審預算。





吳思瑤隨後在社群平台發文貼出兩張照片，表示有媒體報導指出，國民黨打算先審TPASS、治水預算、生育補助等備受爭議項目，她批評這種做法形同「挑自己想吃的自助餐」，甚至是以「贖罪券」的方式選擇性審查。

她強調，行政院送審的是完整預算，立法院應審的也是全案，不應切割或選擇性處理。她指出，預算攸關民生，每一筆每一項都該一視同仁，不能用差別標準衡量。她批評「TPASS、治水優先審，那170億災害準備金就不重要？」。

針對國防預算部分，吳思瑤指出，國民黨再次排除國防部780億元預算，她直言，國民黨擺明為了鄭習會門票做出此種選擇，形同將國防預算變成「國共交易祭品」。她後續表示，國民黨今天暫未提出該案，可能是黨內意見未達共識，但她重申，「每一筆預算都同等重要，要審就都要審，預算不分大小漢，料敵從寬、禦敵從嚴」。





