預支工程款不成竟買刀追砍釀2傷 新莊警趕抵現場壓制逮人

即時中心／綜合報導

新北市新莊警分局昨（5）日晚間獲報，於民安西路一帶有民眾持利器追逐他人，情況危急；警方立即派遣線上警力火速趕赴現場處置，當場壓制逮捕行兇的50歲翁姓男子，並於現場查扣工具用菜刀一把。據了解，翁嫌因債務問題欲提前預支工程款未果，心生不滿，竟買刀追砍上游包商，全案經詢問後，依傷害罪將翁嫌移送新北地檢署偵辦。

新莊警方於昨晚9時許獲報，指民安西路一帶有民眾持利器追逐他人，立即派遣線上警力火速趕赴現場處置，當場將行兇的翁男壓制逮捕。

經警方初步了解，翁男與友人餐敘後，因工程上下游款項糾紛發生口角，翁嫌突情緒失控持菜刀追逐44歲張姓男子及35歲張姓男子等二人，造成其中一人左手肘約4公分割傷，另一人右手肘約1公分穿刺傷。2名傷者意識清醒、無生命危險，均由救護車送往新泰醫院治療。

警方進一步調查，雙方原為工程合作關係，翁嫌因個人債務問題欲提前預支工程款未果心生不滿，竟先至附近五金行購買菜刀後返回現場追逐索討款項。現場民眾見犯嫌持刀情緒激動，不敢貿然靠近，僅以丟擲紙箱、酒瓶等方式試圖阻止，其間秩序一度混亂。

行兇菜刀。（圖／民視新聞翻攝）

警方抵達後立即控制現場情勢、迅速壓制犯嫌，當場依現行犯逮捕，並將在場丟擲紙箱、酒瓶等3人帶回派出所調查釐清案情。全案經詢問後，依傷害罪將翁嫌移送新北地檢署偵辦。

全案經詢問後，依傷害罪將翁嫌移送新北地檢署偵辦。（圖／民視新聞翻攝）

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

