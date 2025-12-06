預期今年GDP飆破7％ 林濁水揪詭異現象：賴評價持續低迷

受惠於AI需求上升，帶動台灣出口大幅成長，主計總處11月底上修今、明兩年經濟成長率，今年經濟成長上修至7.37％，創近15年最高。不過，民進黨前立委林濁水今（6日）指出，這的確令人振奮，卻也有令人憂的另一方面，「經濟這樣好，為什麼民眾對總統評價持續低迷」；他認為，面對這一個艱難詭異現象的現在，應該要勇於改革、力求脫困。

林濁水今在臉書發文指出，賴清德總統接受《紐約時報》專訪，從國際政治、安全到經濟的政策作了精彩的闡述，儘管其中說要協助中國大陸解決經濟問題怪怪的，因無論如何中國大陸經濟規模是台灣20多倍，不是台灣幫得上忙的。

關於賴清德特別強調，台灣今年的經濟成長率會高達7.37％，林濁水認為，這固然值得大大普天同慶，卻也有令人憂的另一方面，因為經濟這樣好為什麼民眾對總統評價持續低迷，滿意度已經半年都落在不滿以下了，且落差相當大，這未免太不合理，太不值得了。

林濁水續指，這個太令人難忍的鬱悶，已經籠罩台灣已經長達半年 ，而且似乎還沒有消散的跡象，無論如何，可以放著不處理，不改善嗎？總統何不趁著可以用經濟積效強勁，做為坦然面對這一個艱難詭異現象的強大底氣，在現在勇於改革，力求脫困。

