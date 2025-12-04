預期台灣會投資美國更多資金！美商長：他們當然會幫忙訓練美勞工

美國商務部長盧特尼克。 圖：翻攝自盧特尼克Ｘ

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）發布行政命令將台灣對等關稅稅率調整為20%，另需疊加出口貨品原有的最惠國（MFN）稅率及任何反傾銷或反補貼稅。台灣經貿團隊持續與美方協商。台美談判接近尾聲之際，美台關稅協議目前仍在談判中，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）3日指稱，川普政府的目標是把半導體的生產製造帶到美國；如果美國與台灣達成協議，他預期台灣會投資美國更多資金，也預期台灣會幫忙訓練美國勞工。

廣告 廣告

路透日前報導披露，川普政府正在與台灣談判，內容可能包括台灣加碼投資美國及協助培訓美國晶片工程人才等項目。盧尼克3日接受美國財經媒體CNBC訪問被問及台美關稅談判的進度時表示，不願說明現在談判到哪裡，雙方仍在討論的過程中。川普政府的目標是把半導體的生產製造帶到美國，美國前總統拜登（Joe Biden）政府時期的晶片法案沒有發揮功能；川普政府上台以後，改變了事情的做法，讓包括台積電、美光、德州儀器等半導體廠都投資美國更多。

盧特尼克提到，台積電宣布將增加投資1000億美元（約新台幣3.1兆元），總投資額達1605億美元。美光科技（Micron Technology）及德州儀器（Texas Instruments）也追加投資。如果美國與台灣達成協議，台灣會投資美國更多資金；盧特尼克也強調：「當然，他們（台灣）會訓練美國勞工。最終目標是將供應鏈轉移到美國。在美國生產半導體及藥品，訓練美國人從事這些工作。讓整個供應鏈都留在美國。這就是我們全部的目的。」

盧特尼克這番發言等於證實路透先前對台美關稅談判的報導，指內容可能包括台灣加碼投資美國及協助訓練美國晶片工程人才等。報導也引述知情人士說法指出，在最終敲定談判結果前，任何協議條款都可能變化。行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮1日則於立法院澄清，沒有答應美國要幫他們訓練技術人員，這不在談判條件之中。談判細節尚未定案，因此沒辦法對外說明；但對於報導聲稱訓練勞工是關稅減讓一部分條件，現在沒有談到這些。

另在對等關稅調降且不疊加方面，楊珍妮多次回答「機率非常高」。美國7月底宣布將台灣對等關稅加徵稅率自原先4月2日的32%調降至20%，但須在20%之外再加上貨品原有的最惠國MFN稅率及任何反傾銷或反補貼稅。行政院經貿談判辦公室1日重申，現階段台灣談判團隊是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加原MFN稅率，以及232條款多項關稅最優惠待遇。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

洪浦釗觀點》印度多軌外交：在大國夾縫中扮演不可迴避的角色

有望恢復與台灣邦交！宏都拉斯大選開票中 兩親台候選人僅差515票