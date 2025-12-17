預期新台幣走貶 國泰、富邦、台新新光價量齊揚 今日能否續漲成關鍵

台股17日中的金融股表現相當強勢，中信金股價創金控成立以來新高、富邦金也是創金控成立以來新高，國泰金股價也創17年來新高。（攝影／鄭國強）

金融股在17日的台股中表現異常強勁，中信金股價創金控成立以來新高、富邦金也是創金控成立以來新高，國泰金股價也創17年來新高，台新新光金則價量齊揚，單日成交量竟達64萬張，尤其國泰和富邦為前10大權值股，對指數抵擋電子股回檔大有幫助，而資金也明顯移往防禦部位，但也有法人認為是卡位新台幣走貶。

前三大市值金控股，股價紛紛創下波段、歷史新高

首先，中信金大漲4.93％，創金控2002年5月成立以來股價新高的48.95元，成交量12.61萬張，繼今年9月19日以來單日成交量再創新高。市值達到9618.56億元，創歷史新高。

國泰金大漲4.27％，收在73.2元，創2008年第三季以來新高，在外資、本土法人都同步站在買方之下，連續2天單日成交量都超過7萬張，美林、高盛、摩根史坦利、元大、群益金鼎、摩根大通都是主要買家，使得國泰金市值一舉超越廣達、日月光、中華電前進到台股第6大市值公司，市值來到1.07兆元。

台股前5大權值股的富邦金上漲1.35％、股價收在97.3元，漲幅看起來不大，卻一舉超越前高，創下自金控成立以來歷史新高。連續兩天買進的券商為新加坡商瑞銀、摩根史坦利、美林、高盛、永豐金匯立、凱基台北等。

台新新光金爆量64萬張，國泰金市值排名超車日月光

台新新光金成交量單日64.12萬張，大漲5.99％，收在21.25元，連續兩天單日成交量都超過40萬張，和今年7月11日僅一天69萬張的情況不同，連拉兩天價量齊揚。若以台新金為合併案存續體回顧股價，則創2006年以來新高價位。

台新新光金買超的主力來自本土法人投信，單日買超15萬9千張，外資也同步買超1萬9千多張，自營商則小賣4千多張，三大法人合計買超17萬多張，穩居17日法人個股買超第一名。

金融股大漲，法人解讀三大可能，第一是全球央行在今、明兩天紛紛公佈利率政策，目前市場預期降息多過升息，除了少數如日本央行打算升息以外，其他國家央行不是降息就是按兵不動，全球資金出籠，市場預期新台幣貶值，使得今年4月因新台幣升值而潛藏性虧損的壽險公司可以回沖，因此資金提前進場卡位。

金融股創新高是每波行情結束前兆？

第二個可能是國安基金日前調高規模到1兆元，新的資金進場了，但為了避免被外資倒貨在高價位電子股，或者選擇防禦型股票進駐，因此大筆資金紛紛轉進金融股。

法人表示，金控的獲利沒有創新高，例如國泰金今年累計前11月稅後純益達1,088.4億元，每股稅後盈餘(EPS)為7.15元，年減3.78％，因此法人資金進駐，不是為了獲利而來，而是為資金找暫時停泊港口。由於市場上常有「等到拉金融股就是最一波」的說法，也有另一個說法是賴政府為了消弭朝野對抗的動盪，也會防守住股市，不論如何，今天的漲勢能否延續昨日，才是觀盤重點。

