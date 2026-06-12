預期美伊將達成協議 歐股勁揚

延續在法網打進女雙4強的氣勢，梁恩碩／青山修子的台日地虎組合今在屬WTA250荷蘭的利貝馬公開賽（Libéma Open）雙打4強中以打到第二盤4比1領先時，因對手德西烏克（Anastasia Dețiuc，捷克）／克羅瑪查娃(Irina Khromacheva，俄羅斯)受傷棄賽順利晉決賽，明晚將與妮爾(Ingrid Neel，愛沙尼亞)／歐爾莫絲(Giuliana Olmos，墨西哥)爭冠。梁恩碩／青山修子挾著上周在法網的精采表現，延續在貝馬公開賽打出佳績，今在4強遭遇捷克、俄羅斯組合，但台日組合今在第一盤一開始就有突出的表現，對手首個開局就被破發，但第4局就被回破以2比2平手，幸好台日組合第5、7局接連二度破發，雖然第8局被回破一局，所幸第10局關門成功後，順利以6比4先拿下第一盤。第二盤前兩局互破，但梁恩碩的台日組合接著又在第3、5局又連續破發，順利取得4比1領先時，結果對手因傷退賽，讓梁恩碩的台日組合順利拿下勝利，取得明天女雙決賽資格。更多新聞推薦• 更多》台灣軍團最新報導

麗台運動報 ・ 49 分鐘前 ・ 發表留言