預期聯準會持續降息 美股收高

最新經濟數據顯示美國服務業PMI續站擴張區間、ADP就業報告卻意外轉弱，強化聯準會12月再降息一碼機率逼近9成的預期，美股四大指數3日全面收高，道瓊工業指數大漲0.86%，那斯達克指數上漲0.17%，標普500指數上漲0.3%，費城半導體指數勁揚1.83%。盤面上，微軟因市場盛傳調整AI軟體銷售配額引發雜音，股價終場仍跌約2.5%，美光宣布全面退出Crucial消費型記憶體業務、專注AI與資料中心需求，股價同步承壓下挫2.23%，不過微晶片科技、安森美等半導體個股則在財測與合作題材帶動下雙雙勁揚逾一成，成為費半指數撐盤要角；在AI伺服器與降息想像加乘下，台積電ADR跟隨半導體族群走強，上漲1.15%。 亞股今日表現分歧，日股大漲2.33%，重新站穩5萬點之上，韓股小跌；而港股小幅走揚，上證指數則是走弱。 台股方面，今（4）日早盤隨美股利多開高，但權值電子走勢疲弱、盤中賣壓一度出籠，加權指數高低震盪逾240點，終場僅小漲2.67點、收27,795.71點，成交值縮小至3,890.79億元；台積電(2330)盤中回探月線，終場小跌5元收1,445元，由鴻海(2317)、聯發科(2454)勉力撐盤。盤面多頭火力則集中在政策與報價題材，散裝航運受海岬型船運價單日飆逾一成、BDI連日上攻激勵，裕民(2606)、新興(2605)、慧洋-KY(2637)、中航(2612)、四維航(5608)盤中紛紛亮燈鎖死；同時市場盛傳川普政府明年將祭出機器人相關行政命令，帶動機器人概念股所羅門(2359)、昆盈(2365)、達明(4585)、羅昇(8347)、穎漢(4562)、和椿(6215)、新漢(8234)、慧友(5484)集體攻上漲停，金融權值如富邦金(2881)、國泰金(2882)穩健走揚，成為指數守穩五日線的另一道支撐。

Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 8