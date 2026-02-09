預期關稅降至零⋯六車廠都要引進美車 市占率挺進兩成
台美對等貿易協定傳最快將於本周簽署，美規車進口台灣關稅可能降至零，美製車大軍吹響集結號，六大車廠摩拳擦掌，包括和泰車（2207）、裕日車、賓士、BMW、尚騰、特斯拉等，均規劃「策略性」引進美製車款。
據了解，行政院副院長鄭麗君預計本周赴美簽署協定，時程可能就在這兩天，屆時美規車關稅調降，將塵埃落定。
業內指出，美國血統特斯拉，將全面以美製車款為主，還有另外五大車廠，將個別引進美製車，在降稅牽動降價誘因下，今年美製車在台灣車市占比，朝向兩成前進，銷售規模可望突破千億元。
據了解，和泰車日前就已透露「不排除引進美製車」，隨著台美關稅談判底定，策略與作法也愈來愈清晰。目前和泰車規劃，一旦美國車關稅調降，除了既有的大型休旅車 SIENNA 外，集團也透露，將向原廠（豐田）爭取，從美國進口大型休旅車和皮卡。和泰車也透露，引進美製車款主軸是「導入原本未進口車款」，策略性擴增產品線，滿足消費者多元需求。
另外，裕隆集團也將有類似舉措。據悉，裕日車擬規劃從美國進口三款車，豐富裕日車產品線。
義美關係企業、尚騰集團方面，近期引進美國經典傳奇品牌 Jeep，也有望成為美國車降關稅後，首家導入台灣的純美品牌，產品戰線不排除持續擴大。其中 Jeep 預計第二季起交車，Jeep 兩款車以零關稅條件 Sahara 209.8萬元、Rubicon 239.8萬，開始預售，搶攻台灣市場，顯示車商對於美國車零關稅進口的普遍預期。
至於眾所矚目的特斯拉雖是美國品牌，但大部分車款、如最主力的車款 Model Y，其產地卻是來自歐洲（德國），業界預期未來關稅調降，勢必大舉從美國出口汽車來台。
同為豪華車的賓士、BMW 因在美國就有製造基地，以賓士旗下休旅車包括 GLE、GLS、EQE、EQS 等共五款，來自美國。另外 BMW 則是 X3、X5、X6、X7 來自美國。不只既有車款可望因關稅調降而降價，增加從美國進口車款，也將使產品力提高。
整體來看，特斯拉2025年在台銷售1.66萬輛，占台灣車市規模3～5%，賓士約2.3萬輛，約25%來自美國市場，再加上 BMW 的休旅車款，整體占比約一成以下。
一旦美車關稅調降，除車商調整進口來源，美車調降關稅後、售價降低，銷售量又將大幅提高，預期美車市占將快速超越一成，向兩成挺進。
降稅效應！若關稅降為0⋯美製車降價一成
美對台對等稅率談定15%且不疊加，代價除了赴美投資5000億美元，也涉及台灣市場開放程度，尤其是對美國進口汽車關稅調降，除了特斯拉降價在預期內，其他如野馬等「血統純正」的美製車，售價也可望調降，若關稅降為零，估售價降幅近一成；至於非美系車業者如何因應，則要看美車降價後對車市版圖帶來的影響，短期內跟進降價機率不高。
