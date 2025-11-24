預期12月再降息 美股4大指數全面收高、台積電ADR漲逾3％

美股週一全面收高；台積電ADR大漲9.54美元，漲幅為3.47％。（示意圖：motion elements）

投資人再度對美國聯準會12月降息感到樂觀，緩解科技股泡沫疑慮，提振了市場情緒，由「七巨頭」等AI題材的動能股領漲，美股週一全面收高；台積電ADR上漲9.54美元，漲幅為3.47％。（請聽AI報導）。

美股四大指數週一在科技股強勁領漲下全面收高，其中以那斯達克指數漲幅近3％以及費城半導體漲近5%最多，多檔大型科技股上漲，台積電ADR上漲超過3％，特斯拉和Google母公司Alphabet更是上漲超過6％。

道瓊工業指數週一上漲202.86點，漲幅為0.44％，收在46448.27點，標普500指數上漲102.13點，漲幅為1.55％，收在6705.12點，那斯達克指數上漲598.92點，漲幅為2.69％，收在22872.01點，費城半導體指數上漲296.77點，漲幅為4.63％，收在6703.20點，台積電ADR上漲9.54美元，漲幅為3.47％，收在284.60美元。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。