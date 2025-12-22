預測並公布下次隨機攻擊地點 32歲男涉恐嚇公眾罪嫌被逮

cnews204251222a15

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名32歲林姓男子，涉嫌在社群軟體 Threads貼文，推測下次可能發生攻擊事件的地點。新北市林口警分局表示，員警於昨（21）日晚間接獲報案，指稱在社群軟體Threads發現疑似不當貼文，擔心會引發社會不安。立即成立專案小組展開調查，分析比對相關資料後，確認貼文者為林姓男子，今（22）日下午1時許，循線上門逮人。全案訊後依恐嚇公眾罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦並建請羈押。

林口警分局呼籲，民眾切勿於網路或社群媒體，散布涉及暴力、威脅，或足以引發恐慌的言論，即使非出於實際犯意，仍可能觸犯刑責。警方也提醒，若發現可疑或不當網路言論，請即時向警方通報，共同維護公共安全與網路秩序。

照片來源：新北市警方提供

