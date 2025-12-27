預測彈劾賴清德結局！吳子嘉斷言「這事更重要」：是一個很大的羞辱

在野陣營提案彈劾總統賴清德，立法院昨（26）日正式通過提案，除了邀請被彈劾人賴清德列席說明之外，預計將於明（2026）年5月19日進行彈劾案記名投票表決；媒體人吳子嘉指出，比起彈劾成功與否、有沒有將賴清德叫到國會，更重要的是「在他（賴清德）的總統歷程留下污點」。

吳子嘉在《董事長開講》節目中表示，總統應該要是一個非常高貴、高尚的職務，結果賴清德把自己搞出了一個彈劾，無疑是留下一大污點。

「這是個大事情」，吳子嘉補充，雖然藍白彈劾賴清德能以政壇攻防視之，但正因為如此，若賴清德不當一回事，就代表他（賴清德）連總統的重要性都沒放在心上。

吳子嘉認為，朝野關係已經走到很難看的局面，而這一切的始作俑者就是賴清德，而彈劾這件事雖然不會成功，但無論對他的人生或是總統歷程，都是一個大的羞辱。

