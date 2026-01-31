預測聯準會今年降息5~6碼！專家曝新主席兩難：不該用經濟學角度理解川普

美國總統川普今（31）日在社群媒體Truth Social發文宣布，將提名聯邦準備理事會前官員華許擔任下任聯準會主席。對此，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇在節目《股市錢滾錢》預估，聯準會未來可能會降息至5~6碼。

李鎮宇說明，之所以認為聯準會將持續降息，是因為聯準會主席今年將更替。新任主席被提名後將於5月底就職，並於6月進行首次開會。現在市場預期今年上半年將降息1到3碼，然後下半年無降息，那新主席上任後，這半年什麼事都不用做。美國總統川普可以接受嗎？川普大概率不會接受。

李鎮宇說道，不應該以經濟學角度理解川普，若以經濟學角度理解，便會認為現在通膨也下不太來，感覺不應該再降息。但川普不相信經濟學，不該用經濟學預測一個不相信經濟學的總統。

李鎮宇提到，美國11月將進行期中選舉，川普一定希望聯準會主席能夠進行支援，因此，新任聯準會主席勢必要對川普做些表態。李鎮宇認為，新任主席就任後，降息的次數、碼數可能會比預期高。未來13個月，應該要降6碼，今年有機會降5碼。

美國現在該升息還是降息？

李鎮宇指出，許多舊思維認為，目前美國經濟成長率、投資很高，不需降息，甚至應該升息。因為過去投資帶動廠房設置，廠房設置帶動工人就業，造成薪資上漲，薪資上漲將帶動消費上漲，最後造成通膨。因此，投資跟消費形成正相關，投資上升應該升息，而不是降息。但，從去年到今年，美國都在投資AI。

李鎮宇表示，企業投資AI目的為降低對工人的依賴度。因此，許多人觀察到企業持續投資AI，便會擔心遭取代，進而造成消費下降。當前美國消費持續緊縮當中，這是美國史上少數投資與消費呈反向變動案例。造成消費下降的另一因素為利率過高，對消費產生限制性。

李鎮宇指出，這對川普而言無法接受，因為消費緊縮，顯示許多美國民眾對景氣前景不放心，便會影響共和黨選情，川普勢必希望新任聯準會主席配合其政策。李鎮宇續指，新任聯準會主席將非常難做，首先，他必須讓川普信任，但在回頭與市場溝通時，又要讓市場感到放心，必須兩邊都討好。

