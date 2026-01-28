預測蔡其昌接班柯建銘總召大位 郭正亮：「德」意志展現

民進黨立法院黨團幹部改選進入關鍵階段，前立委郭正亮今（28）日分析情勢後，預測下任總召將由立委蔡其昌出線，但他直言這完全是總統兼民進黨主席賴清德的意志，並不認為蔡其昌能勝任總召職務，只是因為民進黨目前沒有更適合的人選。

郭正亮預測蔡其昌接任民進黨立院總召。（資料圖／中天新聞）

郭正亮今天在中天節目《大新聞大爆卦》中分析，現任總召柯建銘雖已表態爭取連任，但若屆時還能拿到10票，場面會相當難看。他提到，「現在當總召也沒什麼用，柯建銘青島東路那個房子已經多久沒看到黑頭車了，沒人要找他了，為什麼柯建銘還硬要搞一次，可見他跟賴清德的心結很重。」

對於蔡其昌是否能勝任總召一職，郭正亮持保留態度。他表示，總召要做很多事，國民黨團總召傅崐萁就是有這個本事，「國民黨如果找其他人當總召，我也看不出有誰做得到。那柯建銘是非常知道每個立委需要什麼，這需要投入很多時間了解。蔡其昌要當總召，那完全是賴清德的意志。」

民進黨立院總召柯建銘。（資料圖／中天新聞）

郭正亮認為，民進黨本來有機會接班的人都沒有當立委，包括陳明文、蘇嘉全、徐國勇以及管碧玲等人，才會陷入空窗期。他並不認為蔡其昌能做好總召的位置，是因為民進黨目前沒有人適合，才會要他出來，如果賴清德堅持，有些人還是會把票投給蔡其昌。

當被問及換了蔡其昌會有什麼影響時，郭正亮回應，「總召將更沒有功能，我坦白說，不認為蔡其昌的能力有超過吳思瑤，你覺得吳思瑤適合嗎？就是這個意思。就是一些斷層滿明顯的。」他強調，國民黨資深的還有好幾個，可是坦白說沒有一個人能做到傅崐萁這個程度，就現狀來講，尤其是要發揮在野黨幹到底的力量，只有傅崐萁做得到。

