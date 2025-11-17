預測颱風假翻車「承諾請雞排」放鳥 他再發文道歉：我不是台大的

台大大氣系學生預言颱風假翻車，揚言16日發送雞排、珍奶，卻未履行承諾。（圖／翻攝自Google Maps）

上週，今年第26號颱風「鳳凰」登陸前，一名自稱「台大大氣系學生」的網友，於9日在臉書匿名社團「黑特帝大」發文，以詼諧方式預測「台北至少放兩天颱風假」，甚至以系所名義「賭上招牌」。然而，事後颱風未如預期影響北部，揚言將發放雞排和珍奶。豈料，昨（16日）為約定發放日，卻讓400人撲空，後續該社團再出現一篇新貼文，原PO自稱是原始發文者，坦承自己並非台大學生，也不是畢業於大氣系，而是外校的學生。

該名網友表示，當初因個人情緒低落，一時衝動在匿名平台上發文，未料引發誤解與校園混亂，對此深感抱歉。他強調將承擔責任，並表示「匿名並非免責」，承諾不再犯下類似錯誤，盼事件至此告一段落。他在文中寫道：「這次是我極度幼稚、沒肩膀的行為，我會承擔後果。」

然而，該篇自白文曝光後，網友們仍普遍抱持懷疑態度，質疑其真實性。有網友直言：「這裡是匿名粉專，我怎麼知道你是不是真的那位？」、「這可能又是另一篇假道歉文」、「甚至可能這篇文也不是當初的原PO發的」、「道歉還用匿名，自己說出的賭注又做不到，要怎麼承擔後果也要講啊，你幾歲啊怎麼已經剩下一張嘴了」，也有人呼籲台大方面應採取法律行動。

台灣大學校方於昨日也針對事件做出回應，表示校方尚未確認這些匿名貼文是否出自校內師生，強調該貼文內容並不代表台大立場。校方指出，預測貼文引發的活動未經正式申請，卻吸引大量民眾湧入校園，不符公共空間使用規範，未來將不支持類似活動。

