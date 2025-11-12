預測颱風假翻車 桶仔雞業者霸氣發200隻烤雞 謝罪南投、台東
鳳凰颱風逼近台灣，民眾期待「放颱風假」，1家桶仔雞業者日前預測全台9縣市今（12）日皆會放假，並立下豪語「若猜錯，就請大家吃100隻烤雞！」結果預測翻車，南投、台東、花蓮3縣未全放假，業者信守承諾，宣布將「放生200隻烤雞」給南投與台東民眾。
知名桶仔雞業者「烤雞特攻隊」日前預測包括彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮等9縣市，周三將放颱風假。結果台東昨天最早發出「明天上班上課」的通報，後續南投縣也宣布上班上課，花蓮則部分地區除外，其餘正常上班上課，其他縣市雖然停班停課，但業者賭注失敗。
賭注貼文吸引逾2.5萬人點讚，湧入逾4千則留言，烤雞業者昨天深夜發文「今夜我想靜靜，明天睡醒安排日期地點，發送100隻烤雞」，立刻湧入大批網友留言，反應極為熱烈，大多數網友都興奮表示「等吃雞」。
業者今天宣布「南投、台東的朋友，是我給你們期待卻又受傷害，我負責！」活動將分11月15日南投場及11月22日台東場，兩場將出爐共200隻雞。
